Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) und den Sorgen über deren gesellschaftliche Auswirkungen ist in den USA eine neue politische Bewegung entstanden. Das Guardrails Alliance super PAC (politisches Aktionskomitee), unterstützt von Branchenexperten und einfachen IT-Mitarbeitern, hat einen Kampf gegen die grenzenlose Dominanz der Tech-Giganten im AI-Bereich begonnen. Diese Bewegung strebt eine verantwortungsvolle Entwicklung von Technologien und die Einführung einer strengen gesetzlichen Aufsicht an. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut The New York Times wurde die Guardrails Alliance von den demokratischen Aktivistinnen Shonna Thomas und Leah Hunt-Hendricks gegründet. Die Organisation präsentiert sich als eine populistische Bewegung, die sich gegen die Interessen großer Konzerne stellt. Derzeit verfügt das Komitee über Mittel in Höhe von 5 Millionen Dollar, wobei geplant ist, diesen Betrag bis zum Ende des aktuellen Wahlzyklus auf 15 Millionen Dollar zu erhöhen.

Kleines Budget und riesige Ziele

Obwohl 5 Millionen Dollar wie eine große Summe erscheinen, wirken sie bescheiden im Vergleich zum 100-Millionen-Dollar-Budget von Gruppen wie Leading the Future, die von führenden Tech-Größen finanziert werden. Zur Information: Leading the Future wird von Personen wie dem OpenAI -Präsidenten Greg Brockman unterstützt. Die Gründer der Guardrails Alliance betonen jedoch, dass es nicht um Geld gehe, sondern um die realen Sorgen der Öffentlichkeit und der Branchenexperten.

Der erste große Schritt der neuen Organisation wird die Unterstützung des New Yorker Kongresskandidaten Alex Bores sein. Bores wurde zum Ziel großer Tech-Lobbyisten, da er für die Regulierung des AI-Sektors eintritt. In einem der von der Guardrails Alliance veröffentlichten Werbevideos kommen die Eltern des Teenagers Adam Rain zu Wort, der nach einer langen Interaktion mit ChatGPT Suizid beging. Dieser Fall zeigt, wie schwerwiegend die Auswirkungen von AI-Algorithmen auf die menschliche Psyche sein können.

Wachsende Unzufriedenheit unter IT-Mitarbeitern

Interessanterweise sind viele Mitarbeiter von Unternehmen wie OpenAI mit der politischen Position ihrer Führungskräfte unzufrieden. In sozialen Netzwerken kritisieren sie Angriffe, die sich gegen die AI-Kontrolle richten. Zudem fordern Branchenvertreter, dass ihre Unternehmen Verträge mit der US-Immigration and Customs Enforcement (ICE) kündigen und die Technologien nicht für Massenüberwachung und autonome Kriegsführung einsetzen.

Laut Shonna Thomas soll die Guardrails Alliance zu einem politischen Zentrum für alle werden, die über den manipulativen Einfluss des Tech-Sektors auf Wahlen und Gesetzgebung besorgt sind. Die Organisation arbeitet auch mit der Gruppe Public First Action zusammen, die von Unternehmen wie Anthropic unterstützt wird. Dies zeigt, dass das Thema AI-Sicherheit nicht nur für Politiker, sondern auch für die Schöpfer der Technologie selbst zu einer Priorität wird.

Diese Prozesse sind auch für Länder, die auf eine digitale Wirtschaft umstellen, wie etwa Usbekistan, von großer Bedeutung. Dieser Kampf zwischen globalen Tech-Giganten wird in Zukunft die Bildung internationaler Standards für AI-Ethik und Sicherheit weltweit direkt beeinflussen.