Apple gezwungen, App Store-Monopol in Brasilien zu lockern

Apple hat bedeutende Änderungen an den Regeln für den Vertrieb von iOS-Apps und die Zahlungsabwicklung auf dem brasilianischen Markt angekündigt. Entwickler in diesem Land können ihre Produkte nun nicht mehr nur über den offiziellen App Store, sondern auch über alternative App-Stores an Nutzer liefern. Dieser Schritt wird als der nächste Riss im langjährigen geschlossenen Ökosystem des Tech-Giganten gewertet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Diese Änderungen sind das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Apple und der brasilianischen Wettbewerbsbehörde CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Damit ist Brasilien nach der Europäischen Union und Japan der nächste große Markt, der Apple zur Lockerung seiner Regeln gezwungen hat. Diese Prozesse belegen den weltweit zunehmenden Kampf gegen die Monopolstellung technologischer Plattformen.

Sicherheitsmaßnahmen und neue Anforderungen

Apple-Vertreter betonten, dass trotz der Zulassung alternativer Stores die Sicherheit im Mittelpunkt bleibt. Alle Apps, die außerhalb des App Store vertrieben werden, müssen eine spezielle Notarisierungsprüfung durchlaufen. Zudem werden separate Autorisierungsanforderungen für Betreiber alternativer Plattformen eingeführt. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Nutzer, insbesondere von Kindern, vor unangemessenen Inhalten und Betrug.

Auch die finanziellen Bedingungen für Entwickler haben sich geändert. Apple hat eine aktualisierte Lizenzvereinbarung für seine Aktivitäten in Brasilien vorgelegt. Demnach wird eine 5%ige Gebühr namens Core Technology Commission (CTC) eingeführt. Dieses System wurde zuvor in der Europäischen Union getestet und gilt unabhängig davon, wo die Apps vertrieben werden (App Store, Website oder alternativer Store).

Globaler Trend und Folgen

In den letzten Jahren stand Apple weltweit unter dem Druck von Regulierungsbehörden. In den USA wurde das Unternehmen beispielsweise nach dem Rechtsstreit mit Epic Games gezwungen, Entwicklern zu erlauben, Nutzer auf externe Zahlungssysteme zu verweisen. Die Situation in Brasilien ist die logische Fortsetzung solcher rechtlichen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen.

Brasilianische Entwickler haben Zeit bis zum 6. Juli 2026, um den neuen Bedingungen zuzustimmen. Experten glauben, dass solche Änderungen als Vorbild für andere Entwicklungsländer, einschließlich der zentralasiatischen Region, dienen könnten. Wenn diese Praxis in großen Märkten erfolgreich ist, wird erwartet, dass iPhone-Nutzer weltweit künftig mehr Freiheit bei der Installation von Apps haben werden.

Laut ixbt.com hat Apple diesen Schritt nicht freiwillig unternommen, sondern um lokale gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Millionenstrafen zu vermeiden. Dies zeigt, dass das Konzept des „Walled Garden“ in der Technologiewelt allmählich zerfällt.