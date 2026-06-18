Die russischen Technologiegiganten SberDevices und Rostelecom haben ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Plattform Rostelecom Klyuch in das Smart-Home-System von Sber integriert. Es wird erwartet, dass diese Neuerung den häuslichen Komfort für Bewohner von Mehrfamilienhäusern auf eine neue Stufe hebt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Rahmen des Projekts können Nutzer ihre Hausinfrastruktur mithilfe von Sprachbefehlen über Sber Smart Speaker steuern. Beispielsweise wird es möglich sein, die Gegensprechanlage aus der Ferne zu öffnen, wenn ein Gast kommt, oder die Situation am Eingang per Sprache zu überwachen. Solche Lösungen dienen dazu, den Alltag zu erleichtern und Zeit zu sparen.

Videoüberwachung und Sicherheit über den Fernseher

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Partnerschaft ist, dass Bilder von Videoüberwachungskameras nun direkt auf den Bildschirmen von SberDevices-Fernsehern angezeigt werden können. Dies ermöglicht die Echtzeit-Überwachung der Sicherheit nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Hauseingang und im Hofbereich.

Laut ixbt.com basieren alle digitalen Lösungen auf einer geschützten Infrastruktur. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit personenbezogener Daten und Geräte der Nutzer. Der Dienst Rostelecom Klyuch ist im Software-Register des russischen Ministeriums für digitale Entwicklung eingetragen und gilt als vollständig lokales Produkt.

Diese Plattform umfasst mehrere intelligente Dienste:

Smarte Gegensprechanlagen und Videoüberwachung in den Hauseingängen;

Umfassende Kontrolle des Hausumfelds;

Smarte Schranken mit Kennzeichenerkennungssystemen;

Smarte Zähler zur Erfassung des Ressourcenverbrauchs.

Diese Partnerschaft zwischen Sber und Rostelecom setzt neue Standards bei der Digitalisierung moderner Wohnanlagen. Angesichts des wachsenden Interesses an Smart-Home-Technologien auf dem usbekischen Markt in den letzten Jahren könnten solche Integrationsprozesse in Nachbarstaaten als Vorbild für lokale Entwickler und IT-Unternehmen dienen.

Experten betonen, dass die Zusammenführung solcher Ökosysteme neben der Verbesserung der Nutzererfahrung auch die Qualität der kommunalen Wohnungsdienste erhöht. In Zukunft wird die Integration weiterer Funktionen erwartet, darunter Technologien zur KI-gestützten Risikofrüherkennung.