Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat beispiellose Vorteile für Nutzer von Klimaanlagen angekündigt, um seine Position auf dem Markt für Haushaltsgeräte zu stärken. Das Unternehmen bietet nun nicht nur eine langfristige Garantie für seine Geräte, sondern auch einen kostenlosen Service zum Auffüllen des Kältemittels (Freon). Dieser Schritt ist ein strategischer Zug, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und das Vertrauen in die Produktqualität zu demonstrieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Shan Lyanyu, Managing Director der Abteilung für große Haushaltsgeräte der Xiaomi Group, gab eine offizielle Erklärung als Reaktion auf zahlreiche Nutzeranfragen ab. Ihm zufolge umfasst die für alle Klimaanlagen der Marke Mi Home geltende 10-jährige Garantie nun auch den Service zum Auffüllen des Kältemittels. Diese neue Regelung soll offiziell am 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Qualitätskontrolle und technisches Serviceverfahren

Gemäß den neuen Regeln wird der Service völlig kostenlos durchgeführt, wenn während der Garantiezeit ein Freon-Leck aufgrund eines Produktfehlers oder einer fehlerhaften Installation durch Xiaomi festgestellt wird. Die Nutzer entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. Laut ixbt.com beabsichtigt das Unternehmen, mit dieser Initiative die Qualität seiner Serviceleistungen auf eine neue Stufe zu heben.

Gleichzeitig betonte Shan Lyanyu, dass Klimaanlagen während der Garantiezeit keine regelmäßigen Freon-Auffüllungen benötigen. Xiaomi-Geräte durchlaufen ein dreistufiges Kontrollsystem, um das Leckagerisiko zu minimieren: AI-gestützte Qualitätskontrolle im Werk, digitale Vakuumreinigung und intelligente Diagnostik mittels AI. Diese Technologien gewährleisten den stabilen Betrieb des Geräts über viele Jahre.

Der Unternehmensvertreter riet allen Nutzern, das Kältemittel nur nach einer Inspektion durch professionelle Fachleute aufzufüllen, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Ein unsachgemäßer Eingriff kann die Effizienz des Geräts verringern oder zu einem vollständigen Ausfall führen.

Erweiterung des digitalen Serviceangebots

Xiaomi hatte zuvor die Ergebnisse des digitalen Vakuumreinigungsdienstes für Mi Home Klimaanlagen bekannt gegeben. Innerhalb von sechs Monaten nach der Einführung haben mehr als eine Million Haushalte diesen Service genutzt. Derzeit deckt dieses Servicenetz 31 Verwaltungsregionen Chinas vollständig ab; es wird erwartet, dass solche Dienstleistungen künftig auch auf internationalen Märkten ausgeweitet werden.

Da Xiaomi-Haushaltsgeräte, insbesondere smarte Klimaanlagen, auch auf dem Markt in Usbekistan immer beliebter werden, sind solche globalen Initiativen der Marke auch für lokale Verbraucher von großer Bedeutung. Qualitativer Service und langfristige Garantien bleiben eines der Hauptkriterien bei der Wahl von Technik.