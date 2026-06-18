Xiaomi führt 10-jährige kostenlose Servicegarantie für seine Klimaanlagen ein

·26·Technologie
Xiaomi führt 10-jährige kostenlose Servicegarantie für seine Klimaanlagen ein

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat beispiellose Vorteile für Nutzer von Klimaanlagen angekündigt, um seine Position auf dem Markt für Haushaltsgeräte zu stärken. Das Unternehmen bietet nun nicht nur eine langfristige Garantie für seine Geräte, sondern auch einen kostenlosen Service zum Auffüllen des Kältemittels (Freon). Dieser Schritt ist ein strategischer Zug, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und das Vertrauen in die Produktqualität zu demonstrieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Shan Lyanyu, Managing Director der Abteilung für große Haushaltsgeräte der Xiaomi Group, gab eine offizielle Erklärung als Reaktion auf zahlreiche Nutzeranfragen ab. Ihm zufolge umfasst die für alle Klimaanlagen der Marke Mi Home geltende 10-jährige Garantie nun auch den Service zum Auffüllen des Kältemittels. Diese neue Regelung soll offiziell am 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Qualitätskontrolle und technisches Serviceverfahren

Gemäß den neuen Regeln wird der Service völlig kostenlos durchgeführt, wenn während der Garantiezeit ein Freon-Leck aufgrund eines Produktfehlers oder einer fehlerhaften Installation durch Xiaomi festgestellt wird. Die Nutzer entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. Laut ixbt.com beabsichtigt das Unternehmen, mit dieser Initiative die Qualität seiner Serviceleistungen auf eine neue Stufe zu heben.

Gleichzeitig betonte Shan Lyanyu, dass Klimaanlagen während der Garantiezeit keine regelmäßigen Freon-Auffüllungen benötigen. Xiaomi-Geräte durchlaufen ein dreistufiges Kontrollsystem, um das Leckagerisiko zu minimieren: AI-gestützte Qualitätskontrolle im Werk, digitale Vakuumreinigung und intelligente Diagnostik mittels AI. Diese Technologien gewährleisten den stabilen Betrieb des Geräts über viele Jahre.

Der Unternehmensvertreter riet allen Nutzern, das Kältemittel nur nach einer Inspektion durch professionelle Fachleute aufzufüllen, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Ein unsachgemäßer Eingriff kann die Effizienz des Geräts verringern oder zu einem vollständigen Ausfall führen.

Erweiterung des digitalen Serviceangebots

Xiaomi hatte zuvor die Ergebnisse des digitalen Vakuumreinigungsdienstes für Mi Home Klimaanlagen bekannt gegeben. Innerhalb von sechs Monaten nach der Einführung haben mehr als eine Million Haushalte diesen Service genutzt. Derzeit deckt dieses Servicenetz 31 Verwaltungsregionen Chinas vollständig ab; es wird erwartet, dass solche Dienstleistungen künftig auch auf internationalen Märkten ausgeweitet werden.

Da Xiaomi-Haushaltsgeräte, insbesondere smarte Klimaanlagen, auch auf dem Markt in Usbekistan immer beliebter werden, sind solche globalen Initiativen der Marke auch für lokale Verbraucher von großer Bedeutung. Qualitativer Service und langfristige Garantien bleiben eines der Hauptkriterien bei der Wahl von Technik.

XiaomiKlimaanlageGarantieTechnologieMi Home
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Berühmter TV-Moderator Karamo Brown stellt KI-Klon vorBerühmter TV-Moderator Karamo Brown stellt KI-Klon vorHeute, 16:56Wird Apple Produktpreise aufgrund der Speicherchip-Krise erhöhen?Wird Apple Produktpreise aufgrund der Speicherchip-Krise erhöhen?Heute, 16:36iPhone 18 Pro Preis steigt voraussichtlich stark: Apple-Smartphones könnten 1400 Dollar erreicheniPhone 18 Pro Preis steigt voraussichtlich stark: Apple-Smartphones könnten 1400 Dollar erreichenHeute, 16:28Partnerschaft zwischen Sber und Rostelecom: Gegensprechanlagen nun per Smart Speaker steuerbarPartnerschaft zwischen Sber und Rostelecom: Gegensprechanlagen nun per Smart Speaker steuerbarHeute, 16:00MapTap: Das neue intellektuelle Geografie-Spiel, das Wordle ersetztMapTap: Das neue intellektuelle Geografie-Spiel, das Wordle ersetztHeute, 15:56Apple gezwungen, App Store-Monopol in Brasilien zu lockernApple gezwungen, App Store-Monopol in Brasilien zu lockernHeute, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht