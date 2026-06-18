Berühmter TV-Moderator Karamo Brown stellt KI-Klon vor

Karamo Brown, der beliebte Star von Netflix' "Queer Eye" und renommierter Coach, hat einen mutigen Schritt in die Technologiewelt gewagt und eine neue Wellness-App namens Kē eingeführt. Das Hauptmerkmal dieses Projekts ist, dass Nutzer mit einem mithilfe von AI erstellten digitalen Klon von Karamo Brown kommunizieren können. Dies berichtet Techcrunch.com, Nachrichten berichtet.

Die App wurde über anderthalb Jahre entwickelt und umfasst Karamo Browns persönliche Expertise in Bereichen wie Fitness, gesunde Ernährung, Meditation und die Überwindung schlechter Gewohnheiten. Laut TechCrunch erstellt die Kē-App personalisierte Trainingspläne basierend auf der Heimausstattung und dem Zeitplan des Nutzers.

Digitaler Klon und persönliche Entwicklung

Die Funktion „AI Karamo“, die in Zusammenarbeit mit dem Startup Delphi entwickelt wurde, ist der aufmerksamste Aspekt. Diese digitale Kopie wurde auf Basis von Hunderten von Interviews, Podcasts und Videos von Brown trainiert und kann in Echtzeit mit Nutzern kommunizieren. Sogar die Ratschläge werden in der eigenen Stimme des Moderators ausgegeben.

Karamo Brown betonte, dass seine engen Freunde und seine Schwester manchmal diesen KI-Klon um Rat fragen, wenn sie ihn nicht erreichen können. Eine ähnliche Technologie wurde zuvor auch vom berühmten Schauspieler Arnold Schwarzenegger über die Delphi-Plattform implementiert.

Die App legt großen Wert nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die psychische Gesundheit. Sie enthält Meditationsvideos für verschiedene emotionale Zustände und einen Community-Bereich zum Erfahrungsaustausch. Zudem kann der AI-Chatbot Rezeptvorschläge basierend auf den vorhandenen Zutaten im Haushalt des Nutzers machen.

KI und Bedenken von Prominenten

Derzeit lizensieren viele Stars, darunter Schauspieler wie Matthew McConaughey und Michael Caine, ihre Stimmen in Zusammenarbeit mit ElevenLabs. Dieser Trend wird jedoch nicht von allen Prominenten begrüßt. Viele Künstler wehren sich gegen die unbefugte Nutzung ihres Aussehens und ihrer Stimme.

Zudem äußern Experten Besorgnis über eine übermäßige Bindung der Fans an AI-Chatbots (parasoziale Beziehungen). Brown erklärte dazu, dass die Kē-App nicht den menschlichen Kontakt ersetzen soll, sondern ein Werkzeug sei, das Menschen dazu ermutigt, im echten Leben Hilfe zu suchen.

Individuelle Fitness- und Ernährungspläne;

Echtzeit-Kommunikation mit einem AI-Berater;

Meditationen zur Unterstützung der psychischen Gesundheit;

Soziale Unterstützungsgruppen.

Solche Apps werden auch bei Nutzern in Usbekistan immer beliebter. Obwohl Kē derzeit hauptsächlich auf Englisch funktioniert, stellen die AI-Algorithmen eine neue Stufe in der Förderung der persönlichen Entwicklung und eines gesunden Lebensstils dar.