Chinas Spark Space Startup testet weltweit größte elektrisch gepumpte Rakete

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Chinas Spark Space Startup testet weltweit größte elektrisch gepumpte Rakete

Das chinesische Startup Spark Space bereitet sich darauf vor, einen neuen technologischen Durchbruch in der Weltraumforschung zu erzielen. Das Unternehmen hat erfolgreich Brennkammertests des Lieyan-2-Triebwerks für seine Jinhua-1-Rakete (auch bekannt als Evolution-1) durchgeführt. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es die Rakete mit dem weltweit größten elektrischen Pumpentriebwerkssystem werden soll. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von ixbt.com bestätigten die Tests des Lieyan-2-Triebwerks, das mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben wird, dessen strukturelle Festigkeit, Zündstabilität sowie den zuverlässigen Betrieb unter hohem Druck und Vibrationsbedingungen. Die Spezialisten von Spark Space gehen nun zum Zusammenbau der Triebwerksbaugruppe der ersten Stufe und zur Vorbereitung der gesamten Rakete über.

Vorteile und Komplexität des elektrischen Pumpensystems

Derzeit wird das Schema des elektrischen Pumpentriebwerks nur erfolgreich in der Electron-Rakete des US-Unternehmens Rocket Lab eingesetzt. Jinhua-1 wird diese jedoch in Bezug auf Größe und Leistung um ein Vielfaches übertreffen. Das elektrische Pumpensystem ermöglicht den Verzicht auf traditionelle komplexe Turbopumpen und Gasgeneratoren, was das Raketendesign vereinfacht und die Kosten senkt.

Dennoch hat diese Technologie spezifische Nachteile. Insbesondere werden schwere Batterien benötigt, um die Triebwerke mit Energie zu versorgen. Aus diesem Grund entschied sich Rocket Lab, bei seiner neuen Neutron-Rakete zum traditionellen Gasgenerator-Zyklus zurückzukehren. Spark Space behauptet jedoch, diese Hürden überwunden und Triebwerke mit einem Schub von 10 Tonnen entwickelt zu haben.

Technische Daten der Jinhua-1-Rakete

Die Jinhua-1 ist eine zweistufige Einwegrakete mit einer Länge von 27,5 Metern und einem Durchmesser von 2,25 Metern. Im Rahmen des Projekts sind folgende Kennzahlen geplant:

  • Die erste Stufe wird mit 9 Lieyan-2-Triebwerken ausgestattet;
  • Die zweite Stufe verfügt über ein Triebwerk, das für den Betrieb im Vakuum optimiert ist;
  • Der gesamte Startschub beträgt 90 Tonnen;
  • Kapazität zum Transport von bis zu 1,5 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit und bis zu 1 Tonne in einen sonnensynchronen Orbit.
Zum Vergleich: Die aktuelle Electron-Rakete kann lediglich 300 Kilogramm Nutzlast in den Orbit befördern. Spark Space positioniert seine Rakete als optimale Lösung für den schnellen Aufbau von Satellitenkonstellationen und kostengünstigen Weltraumtransport.

Das Team des Unternehmens besteht aus erfahrenen Spezialisten der führenden chinesischen Luft- und Raumfahrtkonzerne (CASC und CASIC) sowie der Akademie der Wissenschaften. Das Startup hat bereits über 100 Millionen Yuan an Investitionen eingeworben und erweitert seine Produktionskapazitäten in der High-Tech-Zone von Hefei. Der Erstflug der Jinhua-1-Rakete ist für 2027 geplant, womit sie in den schnell wachsenden kommerziellen Raumfahrtmarkt Chinas eintreten wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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