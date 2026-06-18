Amazon bereitet sich auf Wettbewerb mit NVIDIA auf dem KI-Chip-Markt vor

Amazon Web Services (AWS), der weltweit größte Cloud-Service-Anbieter, plant einen ernsthaften Kampf gegen die Dominanz von NVIDIA auf dem Halbleitermarkt. Das Unternehmen erwägt, seine selbst entwickelten Trainium-Chips nicht nur für die eigenen Server zu behalten, sondern sie auch an andere Unternehmen zu verkaufen. Dieser Schritt könnte das Kräfteverhältnis auf dem globalen Technologiemarkt erheblich verändern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Bericht von Bloomberg bestätigte Peter DeSantis, Leiter der KI-Sparte von AWS, dass derzeit Verhandlungen über den Verkauf von Trainium-Chips an andere Unternehmen für den Einsatz in Rechenzentren geführt werden. Obwohl die potenziellen Käufer bisher nicht bekannt gegeben wurden, belegt dieser Prozess die hohen Ambitionen von Amazon auf dem Hardwaremarkt.

Diese Initiative wurde bereits im April von Amazon-CEO Andy Jassy in seinem jährlichen Aktionärsbrief erwähnt. Jassy betonte, dass die Nachfrage nach den hauseigenen Chips so hoch sei, dass ihr Betrieb als separates Geschäft jährliche Einnahmen von rund 50 Milliarden Dollar generieren könnte. Dieser Wert ist vergleichbar mit dem Jahresumsatz von Giganten wie Intel.

Ein neuer Rivale für NVIDIA

Derzeit ist NVIDIA der absolute Marktführer bei KI-Chips mit einem Jahresumsatz von 326 Milliarden Dollar. Dennoch wird erwartet, dass Amazon mit dem Potenzial seiner Chips von 50 Milliarden Dollar einen erheblichen Marktanteil gewinnen wird. Dies wird nicht nur den Wettbewerb verschärfen, sondern könnte auch die Kosten für die Entwicklung von AI-Technologien senken.

Bisher hatte AWS davon abgesehen, seine Chips zu verkaufen. Der Hauptgrund war, dass das Unternehmen es bevorzugte, Kunden über die Chips an sein eigenes Cloud-Ökosystem zu binden. Das bedeutet, dass Kunden bei der Nutzung der Chips auch für Datenspeicherung, Sicherheit und Netzwerkdienste bezahlen mussten. Die nun erfolgte Strategieänderung eröffnet Amazon neue Einnahmequellen.

Die Umsetzung dieser Pläne ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden. Laut Andy Jassy sind die Kapazitäten für die aktuellen Trainium-Chips und sogar für die im nächsten Jahr erwarteten Trainium4-Chips bereits vollständig ausgebucht. Das bedeutet, dass Amazon das Produktionsvolumen drastisch steigern muss, um die Chips auf den externen Markt zu bringen.

Produktion und Marktnachfrage

Amazon stützt sich bei der Chipfertigung auf große Partner wie TSMC. Im Kampf um die Kapazitäten von TSMC wird es jedoch nicht einfach sein, mit Giganten wie NVIDIA und Apple zu konkurrieren. Laut TechCrunch bestätigte AWS-Vertreter Doron Aronson die hohe Wahrscheinlichkeit, in Zukunft komplette Serversysteme (Racks) an andere Unternehmen zu verkaufen.

Für usbekische Nutzer und lokale IT-Unternehmen könnte diese Nachricht zu sinkenden Preisen für globale Cloud-Dienste führen. Angesichts des Mangels und der hohen Kosten für NVIDIA-Chips helfen die Alternativlösungen von Amazon, AI-Projekte kostengünstiger zu gestalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amazon nicht nur im Bereich Software und Cloud-Dienste, sondern auch auf dem Halbleitermarkt zu einem Hauptakteur werden will. Während NVIDIA-Chef Jensen Huang einen neuen 200-Milliarden-Dollar-Markt für sein Unternehmen sieht, unternimmt Amazon ernsthafte Schritte, um seinen eigenen Anteil von 50 Milliarden Dollar zu sichern.