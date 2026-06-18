Honor Watch 6 vorgestellt: Bis zu 35 Tage Akkulaufzeit und 3000 Nit AMOLED-Display

Honor hat offiziell seine Smartwatch der nächsten Generation, die Honor Watch 6, für den internationalen Markt vorgestellt. Das Gerät, das die Watch 5 ersetzt, bietet signifikante Verbesserungen sowohl im Design als auch bei den technischen Möglichkeiten. Das Gadget wird als universeller Assistent für den täglichen Gebrauch und professionelles Fitnesstraining positioniert. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Der Hauptvorteil des neuen Modells ist die Akkukapazität. Die Honor Watch 6 ist mit einem 980 mAh Akku ausgestattet, was einen der höchsten Werte in seiner Klasse darstellt. Laut Hersteller kann die Uhr im Standardmodus mit einer einzigen Ladung bis zu 35 Tage halten, was den Benutzer vom Problem des häufigen Aufladens befreit.

Display- und Navigationsfunktionen

Das Gerät ist mit einem 1,46-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 464 x 464 Pixeln ausgestattet. Während die Bildwiederholrate des Bildschirms 60 Hz beträgt, erreicht die maximale Helligkeit 3000 nits. Diese Helligkeit ermöglicht das problemlose Lesen von Informationen selbst unter direkter Sonneneinstrahlung. Laut Ixbt.com ist das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und besitzt eine Textur, die an Titan erinnert.

Im Bereich der Geolokalisierung vereint die Honor Watch 6 fortschrittliche Technologien. Das AccuTrack-System arbeitet mit dual-band GPS und unterstützt alle wichtigen globalen Navigationssysteme, was eine maximale Präzision bei der Routenaufzeichnung im Freien ermöglicht.

Gesundheitsüberwachung und Sportmodi

Für Sportbegeisterte bietet die Uhr über 120 Trainingsmodi. Das Gerät zählt nicht nur einfache Schritte, sondern liefert auch spezifische Metriken für professionelle Sportarten. Beispielsweise werden bei Fußball- oder Badmintonspielen die Schlaggeschwindigkeit und die Spieldynamik analysiert und eine „Heatmap“ basierend auf den Bewegungen auf dem Feld erstellt. Beim Laufen in bergigen Regionen werden die Steigung und Routenabweichungen aufgezeichnet.

Das Gesundheitsüberwachungssystem basiert auf der IntelliSense-Technologie, die folgende wichtige Aspekte rund um die Uhr überwacht:

Kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung;

Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2);

Analyse der Schlafqualität und der Schlafphasen;

Bestimmung des Stresslevels und Erstellung morgendlicher Gesundheitsberichte.

Das Gerät wiegt 41 Gramm und hat eine Dicke von 10,8 mm. Zudem ist die Uhr mit einem NFC-Modul und einem Schutzsystem gegen Wasser und Staub nach IP69 ausgestattet. Die Honor Watch 6 ist nun auf den europäischen Märkten erhältlich. Der offizielle Preis liegt bei 250 Euro, im ersten Monat können Käufer sie jedoch zu einem Sonderpreis ab 170 Euro erwerben.