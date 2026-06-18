Häufige Probleme mit dem mobilen Internet in russischen Regionen zwingen Geschäftsvertreter dazu, zu traditionellen Methoden der Kundenkommunikation zurückzukehren. Aktuellen Daten zufolge ist das Interesse an SMS-Versanddiensten unter Unternehmern vor dem Hintergrund von Internetausfällen erheblich gestiegen. Dies berichtet Ixbt.com Bericht gibt die Seite an.

Wie die Publikation "Kommersant" schreibt, stellen große russische Mobilfunkbetreiber einen sprunghaften Anstieg des Stroms an Werbenachrichten fest. Insbesondere das Unternehmen MegaFon gab bekannt, dass das Volumen an Werbe-SMS im April dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig wuchsen die Werbebudgets in diesem Bereich um 20 Prozent.

Rückkehr vom digitalen Marketing zu traditionellen Methoden

Experten sind der Meinung, dass es schwierig wird, Kunden über Messenger und soziale Netzwerke zu erreichen, wenn das Internet nicht stabil funktioniert. Daher betrachten Vertreter von Branchen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Bekleidungsgeschäfte den SMS-Dienst als den zuverlässigsten Kanal, um ihre Kunden über Aktionen oder Neuigkeiten zu informieren.

Nach Daten von MTS AdTech stieg die Zahl der Werbekampagnen im April um 35 Prozent und die Menge der versendeten Nachrichten um fast 37 Prozent. Die höchsten Wachstumsraten wurden in Moskau, der Zentralregion und den nordwestlichen Gebieten des Landes beobachtet. Dies deckt sich genau mit den Regionen, in denen es viele Einschränkungen in der Internet-Infrastruktur gibt.

Preissteigerungen und zukünftige Risiken

Die Wiederbelebung des SMS-Marketings ist für Unternehmer jedoch nicht günstig. Derzeit ist der Preis für eine einzelne Nachricht auf bis zu 37 Rubel gestiegen. Die Erhöhung der Inter-Operator-Tarife zwingt einige Unternehmen, die Nutzung dieses Dienstes einzuschränken. Bis Mitte 2025 wird erwartet, dass die Tarife in einigen Bereichen doppelt so teuer werden.

Auch auf dem Markt in Usbekistan behalten SMS-Benachrichtigungen ihren Stellenwert. Obwohl Telegram und andere Messenger populär geworden sind, bleibt der SMS-Dienst die sicherste und internetunabhängige Methode für Bankgeschäfte und wichtige Bestätigungscodes. Die Situation in Russland zeigt, dass traditionelle Kommunikationsmittel auch im Zeitalter digitaler Technologien eine wichtige Backup-Option darstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass technische Probleme oder künstliche Einschränkungen beim mobilen Internet Unternehmen dazu anregen, flexibel zu sein. Trotz der hohen Kosten dienen SMS-Versanddienste derzeit als einziger Weg, eine garantierte Verbindung zum Kunden herzustellen.