US-Regierung öffnet Stromnetz für KI-Rechenzentren

·22·Technologie
US-Regierung öffnet Stromnetz für KI-Rechenzentren

Die US-amerikanische Federal Energy Regulatory Commission (FERC) hat den großen Stromnetzbetreibern des Landes eine offizielle Anweisung erteilt, den Prozess des Anschlusses von AI-Rechenzentren und anderen Großverbrauchern an das Netz zu beschleunigen. Diese Entscheidung gilt als wichtiger Schritt, um die durch die rasante Entwicklung der AI-Technologien entstandene Energiekrise zu mildern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Gemäß den neuen Regeln müssen sechs Hauptnetzbetreiber einen zeitnahen und geordneten Anschluss von Rechenzentren an das Übertragungssystem gewährleisten. Entscheidend ist, dass alle mit dem Anschluss verbundenen Kosten von den Eigentümern der Rechenzentren, also den Tech-Giganten, getragen werden. Die Kommissionsmitglieder haben diese Entscheidung einstimmig gebilligt.

Technologische Innovationen und neue Anforderungen

Die FERC beabsichtigt nicht nur, den Anschluss zu beschleunigen, sondern auch Start-ups für den Sektor zu gewinnen. Die Betreiber wurden beauftragt, "alternative Übertragungstechnologien" zu prüfen. Obwohl keine konkreten Namen genannt wurden, betonen Experten, dass es sich hierbei um Festkörpertransformatoren und supraleitende Übertragungsleitungen handelt.

Netzbetreiber haben 30 Tage Zeit, über ihre vorhandenen Reservekapazitäten zu berichten, und 60 Tage, um regionale Stromtarife zu überprüfen oder zu schützen. Zudem werden erweiterte Möglichkeiten für die Nutzung von unabhängigen Energiequellen "behind-the-meter" für Rechenzentren geschaffen.

Energiemangel und steigende Preise

Laut Bloomberg sind die Großhandelspreise für Strom in einigen Regionen in den letzten fünf Jahren um bis zu 267 Prozent gestiegen. Diese Situation hängt mit dem enormen Energiehunger der Rechenzentren zusammen. Schätzungen zufolge wird der Stromverbrauch dieser Zentren bis 2035 fast dreifach ansteigen.

Die Komplexität der Lage besteht darin, dass die FERC-Richtlinien zwar den Anschluss beschleunigen, aber das Problem des Mangels an Erzeugungskapazitäten nicht lösen. Bis Ende 2023 überstieg das Volumen der Anträge für den Netzanschluss neuer Kraftwerke die Gesamtkapazität aller bestehenden Anlagen. Das bedeutet, dass die in der Warteschlange stehenden Projekte die Kapazität des aktuellen Systems übersteigen.

US-Energieminister Chris Wright hat das Thema auf Regierungsebene gehoben und gewarnt, dass Verzögerungen beim Anschluss die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Bereich der AI beeinträchtigen könnten. Derzeit haben Unternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI große Schwierigkeiten, stabile Energiequellen für ihre Rechenzentren zu finden.

USAKünstliche IntelligenzEnergieRechenzentrumTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OpenAI vor dem IPO: Unternehmen wirbt Google-Legende und Berater des Weißen HausesOpenAI vor dem IPO: Unternehmen wirbt Google-Legende und Berater des Weißen HausesHeute, 19:57Y Combinator Demo Day: Eine neue Ära auf den Märkten für KI und VerteidigungstechnologieY Combinator Demo Day: Eine neue Ära auf den Märkten für KI und VerteidigungstechnologieHeute, 19:53Rivian wegen falscher Autopilot-Versprechen verklagtRivian wegen falscher Autopilot-Versprechen verklagtHeute, 19:26KI und Liebe: Dating-App-Nutzer in den USA unzufrieden mit TechnologieKI und Liebe: Dating-App-Nutzer in den USA unzufrieden mit TechnologieGestern, 18:57Rivian wegen falscher Autopilot-Versprechen verklagtRivian wegen falscher Autopilot-Versprechen verklagtGestern, 18:53Amazon bereitet sich auf Wettbewerb mit NVIDIA auf dem KI-Chip-Markt vorAmazon bereitet sich auf Wettbewerb mit NVIDIA auf dem KI-Chip-Markt vorGestern, 18:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht