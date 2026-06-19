Physiker entdecken unerwartete „supraleitende Pfützen“ in Diamanten

·12·Technologie
Physiker entdecken unerwartete „supraleitende Pfützen“ in Diamanten

Forscher renommierter US-Wissenschaftszentren haben einen wichtigen Durchbruch auf dem Weg zu Quantencomputern und High-Tech-Sensoren erzielt. Physiker des Argonne National Laboratory, der Pennsylvania State University und des Pritzker School of Molecular Engineering der University of Chicago konnten entschlüsseln, wie Supraleitung in bor-dotierten Diamanten entsteht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diamanten interessieren Ingenieure seit langem nicht nur als härtestes Material der Welt, sondern auch wegen ihrer rekordverdächtigen Wärmeleitfähigkeit. Vor mehr als zwanzig Jahren entdeckten Wissenschaftler, dass das Hinzufügen von Bor-Atomen zum Diamantgitter diesen von einem Isolator in einen Supraleiter verwandelt, der elektrischen Strom ohne Widerstand leitet. Der interne Mechanismus dieses Phänomens blieb jedoch bis heute ein völliges Rätsel für die Wissenschaft.

Unerwartete Entdeckung: Die „Pfützen“-Theorie

Im Rahmen der Studie erstellten Physiker dünne Diamantfilme mit gleichmäßig verteilten Bor-Atomen und untersuchten deren mikroskopische Struktur genau. Laut Ixbt.com wurde festgestellt, dass sich innerhalb des Materials, das äußerlich einheitlich erschien, unerwartet mikroskopische supraleitende Bereiche bilden. Die Forscher nannten diese Bereiche symbolisch „Pfützen“.

Es stellte sich heraus, dass sich diese kleinen Bereiche bei Änderung der äußeren Bedingungen ausdehnen und miteinander verbinden können, wodurch ein kontinuierliches supraleitendes Netzwerk entsteht. Am wichtigsten ist, dass die Wissenschaftler bewiesen haben, dass das Verhalten dieser Bereiche steuerbar ist. Ihre Größe und Lage werden direkt durch Temperatur, Magnetfeld, elektrischen Strom, Bor-Konzentration und sogar die Dicke des Diamantfilms beeinflusst.

Eine neue Ära der Quantentechnologien

Die praktische Bedeutung dieser Entdeckung ist immens. Derzeit müssen bei der Entwicklung von Quantensystemen verschiedene Materialien verwendet werden, um klassische und Quantenelektronik zu kombinieren, was den Prozess verkompliziert. Diamant hingegen kann zu einer einzigartigen Plattform werden, die sowohl Halbleiter- als auch Supraleitungseigenschaften gleichzeitig vereint.

Nach Ansicht der Wissenschaftler wird diese Entdeckung in Zukunft die Schaffung von „Quantensystemen im Kristall“ ermöglichen. Infolgedessen werden kompakte Quantenprozessoren, hochempfindliche Sensoren und andere High-Tech-Geräte hergestellt, die sich leicht in die bestehende Silizium-Elektronik integrieren lassen. Dies wird den Übergang zu einer neuen Generation der Computertechnik erheblich beschleunigen.

DiamantPhysikQuantencomputerTechnologieEntdeckung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi stellt erschwingliche TV FX Mini LED 2026 Fernsehserie in Europa vorXiaomi stellt erschwingliche TV FX Mini LED 2026 Fernsehserie in Europa vorHeute, 21:55Startup Baseten sammelt 1,5 Milliarden Dollar ein und steigert Marktwert massivStartup Baseten sammelt 1,5 Milliarden Dollar ein und steigert Marktwert massivHeute, 21:26China startet Produktion von hochreinem Silizium-28 für QuantenchipsChina startet Produktion von hochreinem Silizium-28 für QuantenchipsHeute, 21:25Plastikprozessoren und Fake-Chips: GeForce RTX 4090 Attrappen tauchen auf dem Markt aufPlastikprozessoren und Fake-Chips: GeForce RTX 4090 Attrappen tauchen auf dem Markt aufHeute, 21:23Blue Origin erholt sich nach Explosion: New Glenn bereitet Start bis Jahresende vorBlue Origin erholt sich nach Explosion: New Glenn bereitet Start bis Jahresende vorHeute, 21:21Einzigartige eisresistente schwimmende Solarkraftwerk in Kanada entwickeltEinzigartige eisresistente schwimmende Solarkraftwerk in Kanada entwickeltHeute, 21:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht