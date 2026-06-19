Einzigartige eisresistente schwimmende Solarkraftwerk in Kanada entwickelt

Kanadische Forscher haben ein ungewöhnliches schwimmendes Solarkraftwerk entwickelt, das selbst bei extremer Kälte und in gefrierenden Gewässern kontinuierlich betrieben werden kann. Diese Technologie ermöglicht die effiziente Nutzung erneuerbarer Energiequellen selbst in den nördlichsten Regionen. Laut Ixbt.com berichtet .

Für herkömmliche schwimmende Solarmodule stellt die Eisschicht in der Wintersaison das größte Risiko dar. Die Ausdehnung und Bewegung des Eises kann Kunststoffplattformen schnell zerstören. Um dieses Problem zu lösen, verwendeten kanadische Ingenieure ein wasserdichtes, flexibles Schaumstoffmaterial und ein Luftblasensystem.

Anti-Eis-Blasentechnologie

Das Herzstück des Systems ist eine am Boden des Gewässers installierte Belüftungspumpe. Laut ixbt.com pumpt die Pumpe Luft an den Boden, und die aufsteigenden Blasen bringen die unteren warmen Wasserschichten an die Oberfläche. Infolgedessen bleibt rund um die Station eine offene Wasserfläche erhalten, die selbst bei starkem Frost nicht gefriert.

Tests in der Provinz Ontario zeigten, dass der Energieverbrauch für den Betrieb der Pumpe sehr gering ist — er macht nur 0,02 Prozent der von den Modulen erzeugten Gesamtleistung aus. Die Versuchsanlage produzierte im Laufe eines Jahres erfolgreich 7,7 MW·h Strom.

Die neue Konstruktion zeichnet sich nicht nur durch ihre Haltbarkeit, sondern auch durch ihre Effizienz aus. Berechnungen der Forscher zufolge ist der Wirkungsgrad dieses Systems um 2,7 Prozent höher als bei herkömmlichen schwimmenden Plattformen. Dies wird durch die unmittelbare Nähe der Module zum Wasser und die natürliche Kühlung erklärt.

Wassersparen und Zukunftsperspektiven

Neben der Stromerzeugung ist diese Technologie auch ökologisch vorteilhaft. Die Module blockieren Sonnenlicht und Wind an der Wasseroberfläche, wodurch die Verdunstung erheblich reduziert wird. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass durch die Abdeckung der Hälfte der Oberfläche eines kleinen Teiches mit solchen Modulen jährlich hunderte Kubikmeter Wasser eingespart werden können.

Solche Technologien könnten in Zukunft auch für Regionen mit stark schwankendem Klima und begrenzten Wasserressourcen, wie Usbekistan, relevant sein. Diese Lösung wäre besonders nützlich für die Stromerzeugung in Stauseen, die im Winter gefrieren, und zur Vermeidung von Verdunstung im Sommer.

Derzeit wird die nächste Phase des Projekts geplant. Die Forscher beabsichtigen, die Technologie in größeren Gewässern und in kommerziellen Anlagen zu testen. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, wird erwartet, dass sich der Einsatz von Solarenergie in nördlichen Ländern drastisch ausweiten wird.