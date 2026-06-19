Startup Baseten sammelt 1,5 Milliarden Dollar ein und steigert Marktwert massiv

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Startup Baseten sammelt 1,5 Milliarden Dollar ein und steigert Marktwert massiv

Baseten, ein Startup im Bereich der AI-Technologien, steht kurz vor dem Abschluss einer weiteren großen Investitionsrunde. Laut WSJ plant das Unternehmen, 1,5 Milliarden Dollar zu sammeln, was seinen Gesamtwert in kurzer Zeit auf 13 Milliarden Dollar steigern wird. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Dieser finanzielle Erfolg kam für Branchenexperten überraschend, da Baseten erst vor fünf Monaten 300 Millionen Dollar eingeworben hatte. Während das Unternehmen damals mit 5 Milliarden Dollar bewertet wurde, bedeutet die neue Vereinbarung, dass sein Wert in weniger als einem halben Jahr um 160 Prozent gestiegen ist. Solche Wachstumsraten zeigen, wie hoch das Interesse an der AI-Infrastruktur ist.

Ein einzigartiger Ansatz in der Investitionsstrategie

Interessanterweise wird diese Runde nach einer Methode durchgeführt, die als "split-priced" bezeichnet wird. Diese Methode ermöglicht es Startups, ihren Gesamtwert auf dem Papier höher darzustellen. Berichten zufolge investieren einige Investoren auf Basis einer Bewertung von 13 Milliarden Dollar, während dieser Wert für andere auf 11 Milliarden Dollar festgelegt wurde. Eine solche Strategie wird eingesetzt, um das Prestige der Lead-Investoren zu wahren und ein positives Signal an den Markt zu senden.

Die neue Investitionsrunde wird von großen Fonds wie Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital und Wellington Management angeführt. Baseten, gegründet 2019, hat sich zu einem der größten Profiteure des "Inferenz-Goldrauschs" im AI-Sektor entwickelt.

Warum ist Inferenz-Technologie wichtig?

Inferenz ist der Prozess, den ein AI-Modell ausführt, nachdem es eine Benutzeranfrage (Prompt) erhalten hat. Baseten spezialisiert sich genau in dieser Phase auf die Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Senkung der Kosten. Das Unternehmen verspricht Unternehmenskunden Kosteneinsparungen, indem es Anfragen an die am besten geeigneten Modelle, insbesondere an günstigere und effizientere open source Alternativen, leitet.

Während Giganten wie OpenAI, Google und Microsoft ihre eigenen Modelle entwickeln, bauen Startups wie Baseten die Infrastrukturschicht auf, die für die praktische Anwendung dieser Modelle erforderlich ist. Dies ist auch für Technologieunternehmen in Entwicklungsmärkten wie Usbekistan wichtig, da die hohen Kosten für Rechenleistung das Haupthindernis bei der Einführung von AI darstellen.

Experten glauben, dass die enormen Mittel, die Baseten einwirbt, auch Bedenken über die Entstehung einer Blase auf dem AI-Markt wecken könnten. Die steigende reale Nachfrage nach Inferenz-Diensten bildet jedoch die Grundlage dafür, dass sich diese Investitionen rechtfertigen.

BasetenKünstliche IntelligenzInvestitionStartupTechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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