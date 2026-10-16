Telegram führt einen „For You“-Empfehlungsfeed im Instagram-Stil ein

·11·Technologie
Telegram führt einen „For You“-Empfehlungsfeed im Instagram-Stil ein

Telegram plant, sein Konzept in naher Zukunft zu erweitern und einen Empfehlungsalgorithmus wie in sozialen Netzwerken einzuführen. Die Entwickler der Plattform arbeiten aktiv an einem völlig neuen Feed, der Nutzern interessante und trendige Beiträge aus Kanälen anzeigt, die sie noch nicht abonniert haben, basierend auf ihren persönlichen Interessen.

Es wird erwartet, dass diese Neuerung den Medienkonsum und das organische Wachstum von Kanälen innerhalb des Ökosystems des Messengers auf eine völlig neue Stufe heben wird.

Separater „News“-Bereich: Der Feed wird aus zwei wichtigen Teilen bestehen

Das neue Format wird separat implementiert, um die Hauptliste der Chats nicht zu stören, und zwar in Form eines „News“- Bereichs:

  • „Added“ (Hinzugefügt): Sammelt ausgewählte Beiträge von Kanälen, denen der Nutzer folgt und die er gespeichert hat;

  • „For You“ (Für dich): Ähnlich wie die Algorithmen von Instagram oder TikTok analysiert er die Interessen und das Verhalten des Nutzers, um Beiträge von neuen, unbekannten Kanälen zu empfehlen, die zu ihm passen.

Vorteile für Nutzer und Kanalbetreiber

Das neue Empfehlungssystem sieht zahlreiche flexible Funktionen vor:

  • Freie Themenwahl: Jeder Nutzer kann selbst festlegen, welche Art von Inhalten (Technologie, Sport, Nachrichten, Business usw.) er in seinem Feed sehen möchte, und diese Parameter jederzeit ändern;

  • Umfangreiche Interface-Optionen: Der Bereich bietet Funktionen wie die Suche nach Beiträgen, schnelles Aktualisieren des Feeds, das Markieren von Beiträgen als „gelesen“ sowie Schaltflächen, um mit einem Klick zum Kanal des Autors zu gelangen;

  • Kostenloses organisches Wachstum für Kanäle: Die größte revolutionäre Änderung besteht darin, dass nun auch kleine und neue Kanäle, die qualitativ hochwertige Inhalte erstellen, über den „For You“-Feed ohne Werbung ein neues Publikum erreichen können.

Dieser strategische Schritt von Telegram dürfte die Plattform von einer reinen Messaging-App in ein mächtiges Mediennetzwerk verwandeln und den internen Wettbewerb sowie die Qualität der Inhalte drastisch steigern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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