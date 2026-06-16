2GIS entwickelt sich von einer Karte zum sozialen Netzwerk: Neuer „Freunde-Feed“ gestartet

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2GIS entwickelt sich von einer Karte zum sozialen Netzwerk: Neuer „Freunde-Feed“ gestartet

Der bei Nutzern in Usbekistan beliebte Kartendienst 2GIS hat sein neuestes großes Update vorgestellt. Der Service entwickelt sich nun von einer einfachen Navigationskarte zu einer Plattform mit sozialen Elementen. Der neu eingeführte Bereich „Freunde-Feed“ (Lenta druzey) ermöglicht es Nutzern, Empfehlungen ihrer Bekannten und interessanter Autoren zu verfolgen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com fasst diese Funktion die Aktivitäten von Nutzern aus den Telefonkontakten und der Abonnentenliste in einem einzigen Stream zusammen. Nun können neue Rezensionen von Freunden, von ihnen hochgeladene Fotos und vergebene Bewertungen in einem separaten Bereich eingesehen werden. Dies hilft dabei, sich bei der Auswahl interessanter Orte in der Stadt auf die persönlichen Erfahrungen von nahestehenden Personen zu stützen.

Feed-Funktionen und interaktive Karte

Die Einzigartigkeit der neuen Funktion besteht darin, dass alle Ereignisse nicht nur in einer einfachen Listenansicht, sondern auch auf einer interaktiven Karte verfolgt werden können. Dies ermöglicht es dem Nutzer, in Echtzeit zu sehen, wo Freunde waren und welche Tipps sie in der Nähe ihres aktuellen Standorts hinterlassen haben. Zum Beispiel wird es viel einfacher, die Meinung von Freunden über neu eröffnete Restaurants oder Erholungsgebiete in Großstädten wie Taschkent oder Samarkand zu erfahren.

Nutzer können den Inhalt ihres Feeds unabhängig gestalten. Dazu reicht es aus, Personen zur Liste „Freunde auf der Karte“ hinzuzufügen oder einfach interessanten Autoren zu folgen, ohne die Geolokation zu teilen. Es gibt auch die Möglichkeit, die chronologisch erscheinenden Informationen nach Kategorien wie „Essen“ oder „Unterhaltung“ zu filtern.

Datenschutz und Sicherheitsfragen

Mit der Erweiterung der sozialen Funktionen haben die Entwickler von 2GIS auch besonderes Augenmerk auf die Datenschutzeinstellungen gelegt. Jeder Nutzer bestimmt selbst, wer seine Aktivitäten sehen kann. Über die Einstellungen kann der Inhalt für alle, nur für Freunde, nur für Abonnenten sichtbar gemacht oder vollständig ausgeblendet werden.

Dieses Update ist Teil der Strategie des 2GIS-Dienstes, sich im Wettbewerb gegen globale Konkurrenten wie Google Maps zu behaupten. Zuvor wurden dem Dienst neben Karten und Organisationsdaten bereits Messenger-Funktionen hinzugefügt. Das Erscheinen des „Feeds“ ist nun ein wichtiger Schritt, um die Plattform in ein vollwertiges soziales Ökosystem zu verwandeln.

Experten merken an, dass solche Funktionen dazu dienen, die Zeit, die Nutzer in der App verbringen, zu erhöhen. Es wird erwartet, dass die Menschen die 2GIS-App nun regelmäßig öffnen, nicht nur um eine Adresse zu finden, sondern auch, um Ideen für ihre Freizeitgestaltung zu erhalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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