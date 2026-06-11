Neuer Mnemonic-Empfehlungsalgorithmus in der Kinopoisk-App gestartet

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Neuer Mnemonic-Empfehlungsalgorithmus in der Kinopoisk-App gestartet

Im Bereich „Was man sehen sollte“ der Kinopoisk-App wurde ein neuer Empfehlungsalgorithmus namens Mnemonic eingeführt. Die Hauptaufgabe dieses Systems besteht darin, für jeden Nutzer einen personalisierten Video-Feed mit Trailern zu erstellen, der Interessen auf verschiedenen Plattformen berücksichtigt. Im Gegensatz zu früheren Systemen analysiert Mnemonic das Verhalten des Zuschauers direkt im Feed in Echtzeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als positive Signale für den Algorithmus dienen das Ansehen eines Videos von mehr als 30 Sekunden, der Besuch einer Filmkarte, das Klicken auf die „Ansehen“-Schaltfläche oder das Hinzufügen zur „Später ansehen“-Liste. Je aktiver ein Nutzer mit dem Inhalt interagiert, desto präziser werden die Empfehlungen. Dieser Mechanismus ähnelt den Funktionsprinzipien sozialer Netzwerke, die Kurzvideos anbieten.

Das System „erinnert sich“ nicht nur an den Wiedergabeverlauf innerhalb von Kinopoisk, sondern auch an das Interesse an Inhalten anderer Streaming-Dienste wie Netflix, Apple TV, Amediateka und Start. Als Datenbank dient die Kinopoisk-Enzyklopädie, einschließlich des Kinopoisk Pro-Index, der die Beliebtheit von Serien bewertet. Die Mnemonic-Technologie basiert auf dem CatBoost-Modell für maschinelles Lernen, das über 1.000 Verhaltensmerkmale erkennen kann.

Gleichzeitig mit dem Start des Algorithmus wurde auch die Benutzeroberfläche des Bereichs aktualisiert. Nutzer können nun Inhalte direkt von der Trailer-Karte aus bewerten, als „Gesehen“ markieren und Empfehlungen von Freunden sehen. Der Name Mnemonic spielt auf die Fähigkeit an, Assoziationen wie das menschliche Gedächtnis aufzubauen, um Daten präziser zu filtern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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