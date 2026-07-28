HBO Max testet TikTok-ähnliche Shorts-Feeds

Warner Bros. hat die Einführung eines TikTok-ähnlichen vertikalen Video-Feeds und eines KI-basierten Conversational-Search-Systems auf HBO Max, einem der führenden Streaming-Dienste der Welt, angekündigt, um Benutzern das Auffinden von ansprechenden Inhalten zu erleichtern. Es wird erwartet, dass diese neue Funktion Zuschauern hilft, aus Tausenden von Filmen und Serien schnell passende Projekte zu finden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com überarbeiten heute die meisten Streaming-Dienste ihre Suchmechanismen, um Inhalte in umfangreichen Bibliotheken zu sortieren, basierend auf der Tatsache, dass sich Zuschauer an Kurzvideos auf Plattformen wie TikTok und Instagram Reels gewöhnt haben. Die neuen Funktionen bieten dem Publikum noch bequemere und flexiblere Möglichkeiten, die Plattformfunktionen zu nutzen.

Shorts und KI-gestützte Suche

Das neue „Shorts“-Symbol, das im unteren Navigationsmenü der HBO Max-App erscheint, öffnet einen vertraulichen Video-Feed aus Trailern, interessanten Ausschnitten und Bonusmaterialien. Laut Unternehmensangaben werden diese individuell auf den persönlichen Geschmack und den Sehverlauf des Nutzers abgestimmt. Wenn dem Nutzer der gezeigte Ausschnitt gefällt, kann er sofort mit dem Anschauen der vollständigen Serie oder des Films beginnen oder ihn für später auf einer Liste speichern.

Darüber hinaus wurde ein spezielles KI-Tool entwickelt, das die besten Szenen für Video-Feeds auswählt und Tausende von Stunden Videomaterial auf Basis von szenenbezogenen Metadaten analysiert. Anschließend genehmigen die HBO Max-Redakteure endgültig die Clips, die die reichhaltige Bibliothek des Streaming-Dienstes am besten präsentieren.

Markttrends und Testprozess

Mit diesem Update reiht sich HBO Max in andere beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Peacock ein, die vertikale Video-Feeds verwenden, um Ausschnitte aus ihren Bibliotheken zu präsentieren. Laut Warner Bros. wird der neue vertikale Feed zunächst bei ausgewählten iOS-Nutzer in den USA getestet und erst danach schrittweise auf andere Geräte und Märkte ausgeweitet.

Eine weitere Neuerung auf der Plattform ist die KI-basierte Konversationssuche, die Anfragen durch natürliche Sprachverständnistechnologie interpretiert und entsprechende Filme sowie Serien empfiehlt. Beispielsweise können Nutzer ganz einfach passende Empfehlungen über freie Formulierungen wie „Ich möchte eine Komödie sehen“, „ein turbulentes Familiendrama“ oder „der beste Film für einen Mädelsabend“ finden.

Bemerkenswert ist, dass Netflix im vergangenen Jahr eine ähnliche KI-basierte Sucherfahrung für seine Nutzer eingeführt hat. Auch Amazon verfügt über eine KI-Sprachsuche auf Fire TV-Geräten, die auf offene Anfragen zu Fernsehshows und Filmen reagiert. Die experimentelle Funktion von HBO Max ist derzeit für ausgewählte Android-Nutzer in den USA verfügbar, wobei eine Ausweitung auf weitere Geräte und Regionen in Kürze geplant ist.