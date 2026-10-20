1 Million junge Menschen pro Jahr für moderne Berufe: Präsident legt Aufgaben im IT-Sektor fest

In Usbekistan wird ein beispielloses, umfassendes Programm umgesetzt, um junge Menschen in hochbezahlten Berufen auszubilden und die digitale Bildung an internationale Standards anzupassen. Am 20. Oktober machte sich der Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev mit einer Präsentation zur grundlegenden Entwicklung des digitalen Bildungsökosystems vertraut.

Gemäß dem vorgelegten strategischen Plan ist vorgesehen, bis zum Jahr 2030 insgesamt 5,5 Millionen junge Menschen in modernen traditionellen sowie in Fernlehrformen (online) für hochtechnologische Berufe auszubilden.

1 Million junge Menschen pro Jahr: Drohnen, Mikrochips und AI

Das Staatsoberhaupt stellte den Verantwortlichen der Branche die dringende Aufgabe, jährlich 1 Million junge Menschen in den Bereichen Robotik, GameDev, innovativen Startups und anderen fortschrittlichen Branchen auszubilden:

Schulprogramme: Die Projekte „Erben von Al-Chwarizmi“ und „Fünf Millionen AI-Führungskräfte“ für Schüler werden weiter ausgebaut;

Berufe der Zukunft: An den Hochschulen werden die Bereiche AI, Mikrochip-Design, unbemannte Fluggeräte (Drohnen), Mikroelektronik und Internet of Things (IoT) gestärkt;

Zertifizierung von Lehrkräften: Informatiklehrer werden speziell für AI geschult und an internationale Zertifizierungssysteme angebunden;

Erweiterung der Erfahrung aus Fergana: Auf Basis der regionalen Erfahrung werden spezielle Zentren zur Ausbildung von iOS-Entwicklern eingerichtet und Mentoren für den privaten Bildungssektor ausgebildet.

Wie finden junge Menschen Arbeit? Die Plattform «Raqamli yoshlar» geht an den Start

Damit erworbenes Wissen und Diplome nicht nur auf dem Papier bleiben, wird die einheitliche Plattform «Raqamli yoshlar» weiterentwickelt, die Bildung direkt mit dem Arbeitsmarkt verknüpft:

Digitaler Lebenslauf: Das System bündelt den Bildungsstand, praktische Fähigkeiten, Sprachkenntnisse und alle erworbenen internationalen Zertifikate der jungen Menschen an einem Ort;

Automatische Beschäftigung: Die Plattform nutzt AI, um passende Stellenangebote basierend auf dem Wissensstand der Jugendlichen vorzuschlagen und deren berufliche Laufbahn kontinuierlich zu begleiten.

100 Millionen Dollar an Zuschüssen und Ausstattung für entlegene Regionen

Es wurden ehrgeizige finanzielle Ziele für die Einbindung globaler IT-Giganten und internationaler Institutionen in die Bildung festgelegt:

Investitionsindikator: Während im vergangenen Jahr 22 Millionen Dollar an Zuschüssen für diesen Sektor gewonnen wurden, wurde angewiesen, diesen Wert bis Ende des laufenden Jahres auf 60 Millionen Dollar und bis 2030 auf 100 Millionen Dollar pro Jahr zu steigern;

Abdeckung von Regionen und Dörfern: Ganze 50 Prozent der eingeworbenen Zuschussmittel werden direkt in die Einrichtung digitaler Bildungszentren sowie in die Ausstattung entlegener Gebiete mit modernen Servern und Geräten für die Ausbildung in Robotik, AI und Programmierung investiert;

Infrastruktur des Zentrums: Zudem wird die vollständige Inbetriebnahme des Internationalen Zentrums für digitale Technologien beschleunigt.

Der Präsident betonte nachdrücklich, dass es in der digitalen Bildung nicht nur um Zahlen gehen dürfe, sondern der Hauptfokus auf der Qualität der Ausbildung und der Vermittlung der Jugendlichen in hochbezahlte Arbeitsplätze liegen müsse.