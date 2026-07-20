New Yorker Startup-Ökosystem im Aufwind: StrictlyVC-Event lädt Investoren ein

New York City festigt seine Position in der Welt der Tech-Startups und des Risikokapitals erheblich. In diesem Zusammenhang findet am 10. September dieses Jahres die renommierte StrictlyVC-Konferenz in den Ideal Glass Studios im Stadtteil West Village statt. Die Veranstaltung zielt darauf ab, die enormen Erfolge der Startup-Community der Stadt in den letzten Jahren zu feiern und einen Raum für den offenen Dialog zwischen Branchenführern zu schaffen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Die von StrictlyVC organisierte Veranstaltung kehrt nach einer langen Pause nach New York zurück. Laut den Organisatoren wird das Event nicht nur aus formellen Reden bestehen, sondern ein intimes und exklusives Networking-Umfeld für Investoren, Gründer und Dealmaker bieten, das nirgendwo sonst zu finden ist. Derzeit sind allgemeine Eintrittskarten für 180 Dollar im Verkauf.

New York als Tech-Hub

Laut Daten eines Berichts von Tech:NYC läuft der Startup-"Motor" von New York nicht nur stabil, sondern entwickelt sich mit Rekordgeschwindigkeit. In der ersten Jahreshälfte 2026 konnten mehr als 240 Startups in der Stadt insgesamt 1,13 Milliarden Dollar an Seed-Investitionen einsammeln. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag dieser Wert bei 1,06 Milliarden Dollar.

Neben dem Investitionsvolumen steigt auch die durchschnittliche Finanzierungshöhe. Insbesondere die durchschnittlichen Seed-Runden stiegen von 5,4 Millionen Dollar auf 6,64 Millionen Dollar. Insgesamt haben New Yorker Startups in den ersten sechs Monaten dieses Jahres beeindruckende 16 Milliarden Dollar aufgebracht. Dies deutet darauf hin, dass sie sich dem Wert von 19,1 Milliarden Dollar nähern, der im gesamten Jahr 2025 erzielt wurde.

Der Kapitalfluss deckt fast alle strategischen Bereiche ab. Führend sind dabei AI, Gesundheitswesen, Klimatechnologie, Fintech, Robotik und Konsumgütertechnologie. Genau diese starke Wachstumsdynamik war der Hauptgrund für die Rückkehr der StrictlyVC-Plattform nach New York.

Hauptthemen und Referenten des Programms

Im Hauptteil der Veranstaltung werden der Gründer des Collaborative Fund, Craig Shapiro, sowie die Chefredakteurin von TechCrunch und Gründerin von StrictlyVC, Connie Loizos, auftreten. Ihre Session mit dem Titel "The Business of Belonging" wird sich darauf konzentrieren, warum der Aufbau von Gesellschaft und Gemeinschaft zum wertvollsten Vermögenswert eines Unternehmens geworden ist. Zudem werden die Chancen analysiert, die Investoren in der Verbindung zwischen Technologie und Fans sehen.

Ein weiterer wichtiger Beitrag kommt von Tristan Walker, dem Gründer von Heirloom Craft. Er wird über seine zehnjährige Erfahrung, die Geheimnisse des Markenaufbaus auf dem Konsumgütermarkt und die Veränderung von Führungsstilen im heutigen AI-Zeitalter sprechen. Die Organisatoren haben angekündigt, dass in den kommenden Wochen weitere einflussreiche Redner bekannt gegeben werden.

StrictlyVC-Konferenzen beschränken sich nicht nur auf Bühnenvorträge. Sie sind deshalb so bedeutend, weil Gespräche, die hier zwischen TechCrunch-Journalisten und Vertretern des Startup-Ökosystems beginnen, oft zu großen Geschäftsprojekten führen. Es besteht kein Zweifel, dass solche Networking-Events eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des New Yorker Venture-Marktes spielen.