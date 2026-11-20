Die digitale Zukunft Usbekistans ist geprägt von schnellen Wachstumsraten und dem Potenzial, ein führendes technologisches Zentrum in Zentralasien zu werden – ein IT-Hub mit erheblichem Potenzial. Das Erreichen dieser strategischen Ziele hängt jedoch direkt davon ab, wie effektiv die aktuellen Aufgaben in den Bereichen Infrastruktur, Personalschulung und digitale Sicherheit gelöst werden.

Die im Rahmen der Strategie «Digitales Usbekistan – 2030» durchgeführten Maßnahmen verändern das technologische Umfeld des Landes grundlegend. Der allgemeine Zustand von Gesellschaft und Wirtschaft lässt sich anhand der erzielten Erfolge und der noch bestehenden Hindernisse analysieren.

Wichtigste Erfolge und Chancen der digitalen Transformation

In den letzten Jahren wurden in der Technologiebranche bemerkenswerte Ergebnisse erzielt:

Wachstum von IT-Exporten und großen Ökosystemen: IT Park Uzbekistan Die Dienstleistungsexporte der Residenten decken Märkte in über 100 Ländern ab, und bis 2030 ist geplant, diesen Wert auf 5 Milliarden Dollar zu steigern. Zudem zeigt die Entstehung großer digitaler Ökosysteme wie Uzum die schnell wachsende Kraft des Privatsektors.

Künstliche Intelligenz und rechtlicher Rahmen: Die Verabschiedung der Strategie zur Entwicklung von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) bis 2030 sowie des Gesetzes über das Internationale Zentrum für digitale Technologien schafft ein rechtliches Fundament, um ausländische Investitionen und große internationale Technologieunternehmen anzuziehen.

E-Government und Fintech: Die aktive Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen (my.gov.uz über das Portal wurden über 900 Dienstleistungen eingeführt) sowie der Ausbau von Zahlungssystemen haben den Komfort für Bürger und Unternehmer erhöht.

Demografischer Vorteil durch junge Bevölkerung: Der hohe Anteil junger Menschen in der Bevölkerung dient als wichtiger Faktor bei der schnellen Aneignung neuer digitaler Fähigkeiten und der Ausbildung von Fachkräften, die den Anforderungen des internationalen Marktes entsprechen.

Bereich Erzielter Erfolg oder Chance Aktuelles Problem oder Herausforderung IT-Markt und Export Export in 100+ Länder, Ziel von $5 Mrd. bis 2030, Uzum Ökosystem Tempo bei der Skalierung lokaler Startups auf den Weltmarkt Infrastruktur und Dienste my.gov.uz 900+ staatliche Dienste, Fintech-Entwicklung Kluft bei Internet und Diensten zwischen Hauptstadt und entlegenen Regionen Humankapital Junge Bevölkerung, Anstieg der Zahl von Einsteiger-Programmierern Senior Mangel an Fachkräften auf diesem Niveau und KI-Ingenieuren Recht und Sicherheit KI-Strategie, Gesetz zum Internationalen Zentrum für digitale Technologien Schutz personenbezogener Daten, Cyberkriminalität und digitale Kompetenz

Hauptprobleme, die gelöst werden müssen

Um die digitale Wirtschaft auf eine höhere Stufe zu heben, ist die Arbeit an folgenden systemischen Fragen erforderlich:

Regionale digitale Kluft: Zwischen Taschkent und den Großstädten sowie den entlegenen Regionen besteht weiterhin ein Unterschied bei der Qualität des Hochgeschwindigkeitsinternets und dem Zugang zu digitalen Diensten.

Mangel an hochqualifizierten Fachkräften: Obwohl die Zahl der Einsteiger (Junior) wächst, bleibt der Bedarf an erfahrenen Senior Fachkräften, die große und komplexe Projekte leiten können, sowie an KI-Ingenieuren hoch.

Cybersicherheit und Datenschutz: Mit der Ausweitung digitaler Dienste wird die Gewährleistung der Sicherheit personenbezogener Daten, die Bekämpfung von Cyberkriminalität und die Steigerung der digitalen Kompetenz der Bevölkerung zu einer Priorität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Usbekistan auf dem Weg der digitalen Entwicklung konsequent voranschreitet. Steuervergünstigungen, rechtliche Erleichterungen und Investitionen in die Infrastruktur schaffen eine ausreichende Basis, um das Land in den kommenden Jahren zum führenden IT-Zentrum der Region zu machen, sofern die bestehenden Hindernisse schrittweise beseitigt werden.

Was glauben Sie, worauf sollte sich Usbekistan konzentrieren, um ein regionaler IT-Hub zu werden: auf die gleichmäßige Entwicklung der Infrastruktur in den Regionen oder auf die Ausbildung von Senior Fachkräften und KI-Experten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!