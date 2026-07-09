Manna Aero erobert den US-Markt: Drohnenlieferungen werden ausgeweitet

Das irische Startup Manna Aero hat eine groß angelegte Expansionsstrategie angekündigt, um seine Position auf dem US-Markt zu festigen. Das auf die Lieferung von Waren mittels autonomer Drohnen spezialisierte Unternehmen will in den kommenden Jahren auf dem amerikanischen Markt mit Giganten wie Amazon und Google konkurrieren. Dieser Schritt unterstreicht die wachsende Bedeutung robotischer Systeme in der Logistik. Dies berichtet Techcrunch.com und meldet.

In einem Interview mit TechCrunch erklärte der Gründer und CEO des Unternehmens, Bobby Healy, dass Manna Aero ein großes Betriebs- und Produktionszentrum in Tulsa, Oklahoma, aufbaut. Im Rahmen des Projekts sollen in den nächsten Jahren rund 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Bau der Anlage hat bereits begonnen, und die Produktionsprozesse sollen in etwa einem Jahr anlaufen.

Warum ist der US-Markt wichtig?

Die Führung von Manna Aero betont, dass mehrere Faktoren für die Wahl der USA ausschlaggebend waren. Erstens schaffen die Konsumkultur des Landes und die perfekt ausgereifte Marktdurchdringung durch Aggregatoren wie DoorDash und Uber Eats ein günstiges Umfeld für das Startup. Laut Bobby Healy ist der amerikanische Markt derzeit die attraktivste Region mit der weltweit höchsten Nachfrage.

Das Unternehmen hat im April Risikokapital in Höhe von 50 Millionen Dollar aufgenommen. Ein Großteil dieser Mittel wird in den Ausbau der Infrastruktur in den USA fließen. Manna Aero prüft zudem Möglichkeiten, neben Tulsa in sechs weiteren Städten tätig zu werden. Dem Plan zufolge soll das Unternehmen bis Ende 2027 in all diesen Städten präsent sein.

Technologischer Ansatz und Wettbewerb

Die Drohnen von Manna verfügen über einen einzigartigen Arbeitsmechanismus: Sie landen nicht. Stattdessen schweben die Drohnen in der Luft und lassen das Paket an einem speziellen Seil (Tether) nach unten. Diese Methode wird auch von Wing (Google) und Zipline verwendet. Dies erhöht die Sicherheit und die Liefergeschwindigkeit.

Interessanterweise war Manna Aero gezwungen, seinen Drohnen-Lieferservice in seiner Heimat Irland einzustellen. Als Grund wurden komplexe regulatorische Vorschriften in Europa und das Fehlen notwendiger Planungsnormen für eine Expansion genannt. Im Gegensatz dazu wird die Politik der Federal Aviation Administration (FAA) in den USA als "Turbo-Boost" für die Drohnenindustrie bezeichnet.

Das Unternehmen bezeichnet sein Geschäftsmodell als "Delivery-as-a-Service". Während sie in Europa mit Plattformen wie Deliveroo und Uber Eats zusammengearbeitet haben, planen sie in den USA sowohl Partnerschaften als auch den Betrieb einer eigenen App für den Kundenservice. Dies ermöglicht dem Startup eine hohe Flexibilität auf dem Markt.

Derzeit befinden sich der Hauptsitz sowie das Forschungs- und Entwicklungszentrum (R&D) von Manna Aero weiterhin in Irland. Das Unternehmen hat jedoch beschlossen, alle wesentlichen Ressourcen auf den US-Markt zu konzentrieren. Um den Expansionsprozess zu leiten, wurde der ehemalige Marketingdirektor von Ryanair, Kenny Jacobs, zum Präsidenten des Unternehmens ernannt. Dies unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Ambitionen des Startups.