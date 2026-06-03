Regen am 4. Juni in Taschkent erwartet

Am 4. Juni wird das Wetter in mehreren Regionen Usbekistans wechselhaft sein. Meteorologen warnen, dass es in einigen Provinzen zu kurzzeitigem Regen und Gewittern kommen kann.

Laut Uzhydromet ist in der zweiten Tageshälfte in Taschkent mit kurzzeitigem Niederschlag zu rechnen. Auch Gewitter sind in einigen Gebieten möglich. Die Temperaturen liegen nachts bei 19–21 °C und tagsüber bei 31–33 °C.

Auch in einigen Bezirken der Region Taschkent kann es regnen und blitzen. In den Regionen Sirdaryo, Jizzax und Samarqand bleibt das Wetter überwiegend trocken.

In den Provinzen des Ferghanatals werden abends vereinzelt kurze Schauer und Gewitter erwartet. Die Tagestemperaturen erreichen 28–33 °C.

In den Regionen Qashqadaryo und Surxondaryo bleibt es trocken, wobei die Temperaturen tagsüber auf bis zu 38 °C steigen können. Auch in Buchara, Navoiy, der Republik Karakalpakstan und der Region Xorazm wird kein Niederschlag erwartet.

Der Wind weht hauptsächlich aus östlicher Richtung. In einigen Gebieten kann die Windgeschwindigkeit auf 13–18 Meter pro Sekunde ansteigen, was zu Staubstürmen führen kann.

In den Vorberg- und Bergregionen der Republik kann die Lage komplizierter sein. An einigen Orten sind Regen, Gewitter und Sturzfluten möglich.

Experten prognostizieren für den Zeitraum vom 2. bis 5. Juni einen leichten Temperaturrückgang im ganzen Land. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Niederschläge die Gefahr von Murenabgängen in Berg- und Vorgebirgsregionen bestehen.

Den Bürgern wird empfohlen, angesichts der wechselnden Wetterbedingungen vorsichtig zu sein.