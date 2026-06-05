Bau einer neuen Brücke in der Region Taschkent beginnt

Die AG "Usbekische Eisenbahnen" hat mit dem Bau einer Überführung zwischen den Bahnhöfen "S. Rahimov" und "O'rtaovul" in der Region Taschkent begonnen.

Das Projekt zielt darauf ab, das seit langem bestehende Problem der Verkehrsstaus in diesem Gebiet zu lösen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Aufgrund des hohen Zugverkehrs mussten Autofahrer und Fußgänger am Bahnübergang lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Im Rahmen des neuen Projekts werden eine moderne Brücke und eine bequeme Umgehungsstraße gebaut.

Dies soll einen unterbrechungsfreien Verkehrsfluss gewährleisten und den Zeitaufwand der Bevölkerung erheblich verringern.

Darüber hinaus wird die neue Infrastruktur zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Steigerung der Logistikeffizienz in der Region beitragen.