Bau einer neuen Brücke in der Region Taschkent beginnt

·69·Usbekistan
Bau einer neuen Brücke in der Region Taschkent beginnt

Die AG "Usbekische Eisenbahnen" hat mit dem Bau einer Überführung zwischen den Bahnhöfen "S. Rahimov" und "O'rtaovul" in der Region Taschkent begonnen.

Das Projekt zielt darauf ab, das seit langem bestehende Problem der Verkehrsstaus in diesem Gebiet zu lösen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Aufgrund des hohen Zugverkehrs mussten Autofahrer und Fußgänger am Bahnübergang lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Im Rahmen des neuen Projekts werden eine moderne Brücke und eine bequeme Umgehungsstraße gebaut.

Eine Gruppe von Männern in verschiedenen Outfits steht gemeinsam im Freien.

Dies soll einen unterbrechungsfreien Verkehrsfluss gewährleisten und den Zeitaufwand der Bevölkerung erheblich verringern.

Darüber hinaus wird die neue Infrastruktur zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Steigerung der Logistikeffizienz in der Region beitragen.

Bau einer neuen Brücke in der Region Taschkent beginnt

Usbekische EisenbahnenRegion TaschkentS. RahimovO'rtaovul
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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