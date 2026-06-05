Hitze verstärkt sich am Wochenende

In Usbekistan wird die Luft bis zum Ende der Woche wieder wärmer. Laut Meteorologen wird trockenes und relativ heißes Wetter am Wochenende in den meisten Regionen der Republik vorherrschen.

Laut den Prognosen von Uzhydromet können am 5. Juni in einigen Gebieten kurzzeitige Regenfälle und Gewitter auftreten. Insbesondere in den Regionen Taschkent, Samarkand, Kaschkadarja und Surxondaryo sowie in einigen Bezirken des Ferghanatals bleibt die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen bestehen.

Im restlichen Land wird überwiegend trockenes Wetter erwartet, mit Tagestemperaturen um 28-33 Grad. In den südlichen Regionen kann sich die Luft auf bis zu 36 Grad erwärmen.

Am 6. und 7. Juni wird in den meisten Teilen des Landes kein Niederschlag erwartet. Nur im Ferghanatal und in einigen Gebieten Karakalpakiens kann es zu kurzzeitigen Regenfällen kommen.

Experten weisen darauf hin, dass die Temperaturen am Wochenende schrittweise ansteigen und am Sonntag an einigen Orten 34-37 Grad erreichen werden.

Die Windgeschwindigkeit wird 7 bis 12 Meter pro Sekunde betragen. In einigen Gebieten können sich die Winde verstärken und Staubstürme verursachen. Im Norden der Republik können Windgeschwindigkeiten von 20-22 Metern pro Sekunde erreicht werden.

In bergigen und Vorgebirgsregionen bleiben Regen und Gewitter bestehen. An einigen Orten besteht auch die Gefahr von Sturzfluten und Überschwemmungen.

In Taschkent ist heute in der zweiten Tageshälfte mit kurzzeitigem Regen zu rechnen. Am Samstag und Sonntag wird in der Hauptstadt jedoch trockenes Wetter erwartet, wobei die Temperaturen auf 36 Grad steigen sollen.

Laut Meteorologen können die Lufttemperaturen während der aktuellen Sommersaison an einigen Tagen extreme Werte erreichen. In den heißesten Perioden des Sommers werden Temperaturen von bis zu 44 Grad in einigen Gebieten und bis zu 47 Grad in Wüsten- und Südregionen erwartet.