In der Region Naher Osten wurde eine plötzliche und extreme Eskalation der geopolitischen Lage beobachtet. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte (CENTCOM) gab offiziell bekannt, dass amerikanische Soldaten Luftangriffsmittel erfolgreich abgefangen haben, die vom Iran in Richtung Kuwait und Bahrain gestartet wurden.

Nach Angaben von US-Militärkreisen feuerten die iranischen Streitkräfte in der Nacht zum 3. Juni zwei ballistische Raketen in Richtung Kuwait ab. Diese Raketen erreichten entweder nicht ihre beabsichtigten Ziele oder wurden in der Luft neutralisiert. Gleichzeitig wurden drei weitere Raketen, die in Richtung Bahrain unterwegs waren, Berichten zufolge von Luftabwehrsystemen abgeschossen.

Gegenseitige Militärschläge und Irans offizielle Reaktion

Als Reaktion auf die Raketenangriffe führten die US-Streitkräfte unter Berufung auf das „Recht zur Selbstverteidigung“ einen schweren Luftschlag gegen einen Militärkommandoposten auf der strategisch wichtigen iranischen Insel Qeschm durch.

Nach diesen Ereignissen gab das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) eine offizielle Erklärung ab und kündigte an, mit Raketen und Drohnen (UAVs) einen heftigen Angriff auf eine der Basen der US-Streitkräfte in der Region sowie auf deren Hubschrauber durchgeführt zu haben. Zudem wurde angegeben, dass auch das Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Marine in Bahrain ins Visier genommen wurde.

Ursache der Situation: Die iranische Militärführung behauptet, diese Angriffe seien eine legitime „Vergeltungsmaßnahme“ als Reaktion auf einen früheren US-Schlag gegen einen militärischen Kommunikationsturm auf der Insel Qeschm.

Schäden am Flughafen Kuwait: Opfer gemeldet

Unter Berufung auf die kuwaitische Nachrichtenagentur berichtete Reuters, dass die iranischen Streitkräfte am Morgen des 3. Juni den internationalen Flughafen Kuwait angegriffen haben. Infolge dieses großflächigen Schlags entstand am Flughafengebäude erheblicher Sachschaden.

Quellenname Folgen des Vorfalls Aktuelle Lage Fernsehsender Al Jazeera Infolge des Angriffs gibt es Opfer unter Zivilisten und Mitarbeitern (die genaue Zahl wird derzeit offiziell bestätigt). Der internationale Flughafen Kuwait musste den Betrieb aus Sicherheitsgründen vollständig einstellen für einen Tag .

Die Lage in der Region wird von internationalen Beobachtern und Großmächten aufmerksam verfolgt. Verfolgen Sie auf den Zamin-Seiten die wichtigsten, aktuellsten und zuverlässigsten Nachrichten zur globalen und regionalen Politik.