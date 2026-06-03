USA und Iran tauschen neue Schläge aus, Flughafen Kuwait angegriffen

Das US-Militär gab bekannt, über Nacht Schläge gegen den Iran zur 'Selbstverteidigung' durchgeführt zu haben. Zudem teilten die USA mit, ballistische Raketen und Drohnen zerstört zu haben, die gegen Golfstaaten und Schiffe gestartet wurden.

Nach Angaben des US-Zentralkommandos (Centcom) erfolgten die Schläge auf Ziele auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus als Reaktion auf Angriffe, die der Iran im gesamten Nahen Osten zu starten versuchte.

Centcom meldete, dass der Iran zwei Raketen auf Kuwait und drei auf Bahrain abfeuerte, die alle zerstört wurden oder in der Luft zerfielen. Der Iran erklärte, als Vergeltung US-Stützpunkte und Hubschrauber in einem Land der Region mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben.

Kuwaitische Beamte berichteten, dass durch Drohnenangriffe eine Person getötet und über 60 verletzt wurden. Der internationale Flughafen und andere Gebäude wurden bei dem Angriff beschädigt.

Vertreter des kuwaitischen Verteidigungsministeriums bezeichneten den Vorfall als 'kriminelle Aggression des Iran'. Das Außenministerium des Landes meldete zudem Schäden an diplomatischen Vertretungen und Infrastruktureinrichtungen.

Gleichzeitig gaben die USA bekannt, ein iranisches Militärkommandozentrum auf der Insel Qeschm ins Visier genommen zu haben. Außerdem wurden drei Angriffsdrohnen zerstört, die auf zivile Schiffe in regionalen Gewässern zusteuerten.

Diese Ereignisse ereigneten sich, als die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken gerieten. Die Gespräche über ein Abkommen zwischen den Parteien blieben bisher ergebnislos.

US-Präsident Donald Trump erklärte, der Iran wolle eine Einigung erzielen. Ihm zufolge hat der Iran zugestimmt, keine Atomwaffen zu besitzen. Das iranische Außenministerium betonte jedoch, dass Washington während der Verhandlungen ständig neue und widersprüchliche Forderungen stelle.