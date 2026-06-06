Als 12-Jährige adoptiertes Mädchen entpuppt sich als 37-jährige Frau

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Als 12-Jährige adoptiertes Mädchen entpuppt sich als 37-jährige Frau

In Brasilien ereignete sich ein äußerst überraschender und skandalöser Vorfall. Es wurde aufgedeckt, dass eine 37-jährige Frau eine Familie fast 14 Monate lang betrogen hatte, indem sie sich als 12-jähriges Mädchen ausgab, das vor Missbrauch floh.

Offenbar stellte sie sich als schutzbedürftiges Kind dar, das Hilfe benötigte, und gewann so das Vertrauen der Familie. Die Familie schenkte ihr Zuneigung, bot ihr Unterkunft und glaubte lange Zeit, sie sei ein minderjähriges Mädchen.

Mit der Zeit tauchten jedoch einige verdächtige Umstände auf. Ermittlungen deckten schließlich ihr wahres Alter und ihre Identität auf.

Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass diese Frau zuvor in anderen Regionen mit ähnlichen Methoden Menschen betrogen hatte. Sie hatte versucht, unter verschiedenen Vorwänden als Minderjährige Vertrauen zu gewinnen.

Sie wurde inzwischen von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen, und die Ermittlungen dauern an. Dieser Vorfall hat in den sozialen Medien für breite Diskussionen gesorgt und viele Menschen schockiert.

Brasilien
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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