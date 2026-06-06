VAE verurteilen iranische Angriffe auf Kuwait

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VAE verurteilen iranische Angriffe auf Kuwait

Die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilen die von Iran durchgeführten Drohnen- und Raketenangriffe gegen Kuwait scharf. Das Außenministerium des Landes gab dazu eine offizielle Erklärung ab.

In der Erklärung wurde betont, dass diese Aktionen einen groben Verstoß gegen die Souveränität Kuwaits darstellen und eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Landes darstellen.

Die VAE bekundeten ihre volle Solidarität mit Kuwait und kündigten ihre Unterstützung für alle Maßnahmen zur Gewährleistung seiner Sicherheit an.

Darüber hinaus hob das Ministerium die Bedeutung der Wahrung der Sicherheit in der Region, der Verhinderung einer weiteren Eskalation der Situation und der strikten Einhaltung der Normen des Völkerrechts hervor.

Erinnert sei daran, dass am 3. Juni über Drohnen- und Raketenangriffe auf den internationalen Flughafen Kuwait und mehrere zivile Einrichtungen berichtet wurde. Der Vorfall forderte ein Todesopfer, mehrere Verletzte und verursachte Infrastrukturschäden.

Vereinigte Arabische EmirateIranKuwait
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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