Kontroverse um einen Witz: Ermittlungen gegen Milliardär in der Türkei eingeleitet

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Kontroverse um einen Witz: Ermittlungen gegen Milliardär in der Türkei eingeleitet

Ein Witz eines bekannten Unternehmers in der türkischen Stadt Izmir hat eine große Kontroverse ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Izmir hat offizielle Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

Berichten zufolge wurde der Witz des Unternehmers R.K. als Beleidigung bestimmter Gesellschaftsschichten eingestuft, woraufhin ein Verfahren nach Artikel 216 des Strafgesetzbuchs eingeleitet wurde.

Lokalen Medien zufolge bezogen sich die Äußerungen auf Mustafa Rahmi Koç, den Ehrenvorsitzenden der Koç Holding. Er erzählte bei der Eröffnungsfeier eines Krankenhauses im Bezirk Balçova in Izmir einen Witz über eine kurdische Frau. Der Witz bezog sich auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und ärztliche Schweigepflicht.

Die Aussage verbreitete sich in den sozialen Medien und führte zu scharfer Kritik aus der Öffentlichkeit und politischen Kreisen. Daraufhin entschuldigte sich der Unternehmer für seine Worte und betonte, dass er niemanden beleidigen wollte.

Auch Beamte äußerten sich zu dem Vorfall und betonten, dass solche Aussagen Hass in der Gesellschaft schüren können. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern derzeit an.

TürkeiIzmirKoç HoldingMustafa Rahmi Koç
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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