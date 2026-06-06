Wissenschaftler backen Brot mit 5.000 Jahre alten Mumien-Mikroorganismen

Wissenschaftler haben natürliches Sauerteigbrot mit Hilfe von Hefe gebacken, die aus einer 5.000 Jahre alten Mumie gewonnen wurde. Dies berichtete die Daily Mail.

Laut der Veröffentlichung überrascht die berühmte Mumie des Gletschermannes Ötzi, die 1991 in den Alpen gefunden wurde, die Forscher weiterhin. Die Wissenschaftler stellten fest, dass im Gewebe des vor fünftausend Jahren lebenden Menschen noch lebende Mikroorganismen erhalten waren, darunter ungewöhnliche, kälteresistente Hefen.

Spezialisten von Eurac Research untersuchten Proben, die aus Ötzis Haut, inneren Organen und Mageninhalt entnommen wurden. Die Analysen zeigten, dass die Mumie eine komplexe Gemeinschaft von Mikroorganismen bewahrt hatte, von alten Darmbakterien bis hin zu Hefen, die auch bei sehr niedrigen Temperaturen überleben können.

Besonders diese Hefen weckten das große Interesse der Wissenschaftler. Es gelang ihnen, die Mikroorganismen unter Laborbedingungen zu züchten und schrittweise an eine mehlbasierte Umgebung anzupassen. Nach mehreren Monaten der Experimente begannen diese Mikroorganismen, wie gewöhnliche Backhefe zu funktionieren.

Infolgedessen bereiteten die Forscher Teig zu und backten echtes Brot mit der aus der etwa 5.300 Jahre alten Mumie gewonnenen Hefe. Laut dem Studienleiter Muhammad Sarhan ging der Teig innerhalb von etwa einem Tag auf und war vollständig backfertig.

Die Wissenschaftler wollen hier nicht aufhören. Derzeit untersuchen sie auch die Möglichkeiten, Bier und andere fermentierte Produkte mit alten Hefen herzustellen.