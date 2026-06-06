Wissenschaftler backen Brot mit 5.000 Jahre alten Mumien-Mikroorganismen

·33·Welt
Wissenschaftler backen Brot mit 5.000 Jahre alten Mumien-Mikroorganismen

Wissenschaftler haben natürliches Sauerteigbrot mit Hilfe von Hefe gebacken, die aus einer 5.000 Jahre alten Mumie gewonnen wurde. Dies berichtete die Daily Mail.

Laut der Veröffentlichung überrascht die berühmte Mumie des Gletschermannes Ötzi, die 1991 in den Alpen gefunden wurde, die Forscher weiterhin. Die Wissenschaftler stellten fest, dass im Gewebe des vor fünftausend Jahren lebenden Menschen noch lebende Mikroorganismen erhalten waren, darunter ungewöhnliche, kälteresistente Hefen.

Spezialisten von Eurac Research untersuchten Proben, die aus Ötzis Haut, inneren Organen und Mageninhalt entnommen wurden. Die Analysen zeigten, dass die Mumie eine komplexe Gemeinschaft von Mikroorganismen bewahrt hatte, von alten Darmbakterien bis hin zu Hefen, die auch bei sehr niedrigen Temperaturen überleben können.

Besonders diese Hefen weckten das große Interesse der Wissenschaftler. Es gelang ihnen, die Mikroorganismen unter Laborbedingungen zu züchten und schrittweise an eine mehlbasierte Umgebung anzupassen. Nach mehreren Monaten der Experimente begannen diese Mikroorganismen, wie gewöhnliche Backhefe zu funktionieren.

Infolgedessen bereiteten die Forscher Teig zu und backten echtes Brot mit der aus der etwa 5.300 Jahre alten Mumie gewonnenen Hefe. Laut dem Studienleiter Muhammad Sarhan ging der Teig innerhalb von etwa einem Tag auf und war vollständig backfertig.

Die Wissenschaftler wollen hier nicht aufhören. Derzeit untersuchen sie auch die Möglichkeiten, Bier und andere fermentierte Produkte mit alten Hefen herzustellen.

ÖtziDaily MailAlpenMohamed SarhanEurac Research
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Iraks Nationalteam-Star wurde sieben Stunden am US-Flughafen verhörtIraks Nationalteam-Star wurde sieben Stunden am US-Flughafen verhörtGestern, 18:58Türkischer Milliardär wegen eines Einzeilers ermitteltTürkischer Milliardär wegen eines Einzeilers ermitteltGestern, 18:27Hat Roman Abramowitsch ein „geheimes“ Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in Kiew abgehalten?Hat Roman Abramowitsch ein „geheimes“ Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in Kiew abgehalten?Gestern, 17:41Kontroverse um einen Witz: Ermittlungen gegen Milliardär in der Türkei eingeleitetKontroverse um einen Witz: Ermittlungen gegen Milliardär in der Türkei eingeleitetGestern, 16:44Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur NachtSeltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur NachtGestern, 15:48Das seltenste astronomische Ereignis des Jahres wird beobachtetDas seltenste astronomische Ereignis des Jahres wird beobachtetGestern, 15:13
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Frau bringt nach 12 Jahren des Wartens Fünflinge zur Welt
Frau bringt nach 12 Jahren des Wartens Fünflinge zur Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab