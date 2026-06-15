Esel beim Gleitschirmfliegen: Video sorgt für Aufsehen in sozialen Medien

Emrah Baybura aus der Türkei teilte ein ungewöhnliches Video in den sozialen Medien. Es zeigt ihn beim Gleitschirmfliegen mit einem Esel. Die Aufnahmen verbreiteten sich in kurzer Zeit und lösten unter den Nutzern hitzige Diskussionen aus.

Im Video ist zu sehen, wie der Mann den Esel speziell ausrüstet und mit ihm in die Luft abhebt. Während dies viele in Erstaunen versetzte, bewerten es einige als Tierquälerei.

Gleichzeitig äußerten einige Nutzer Zweifel an der Echtheit des Videos und vermuten, dass es mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sein könnte.

Bisher wurde nicht offiziell bestätigt, ob das Video echt oder montiert ist. Es ist jedoch bereits zu einem der meistdiskutierten Clips im Internet geworden.