Esel beim Gleitschirmfliegen: Video sorgt für Aufsehen in sozialen Medien

·5·Welt
Esel beim Gleitschirmfliegen: Video sorgt für Aufsehen in sozialen Medien

Emrah Baybura aus der Türkei teilte ein ungewöhnliches Video in den sozialen Medien. Es zeigt ihn beim Gleitschirmfliegen mit einem Esel. Die Aufnahmen verbreiteten sich in kurzer Zeit und lösten unter den Nutzern hitzige Diskussionen aus.

Im Video ist zu sehen, wie der Mann den Esel speziell ausrüstet und mit ihm in die Luft abhebt. Während dies viele in Erstaunen versetzte, bewerten es einige als Tierquälerei.

Gleichzeitig äußerten einige Nutzer Zweifel an der Echtheit des Videos und vermuten, dass es mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sein könnte.

Bisher wurde nicht offiziell bestätigt, ob das Video echt oder montiert ist. Es ist jedoch bereits zu einem der meistdiskutierten Clips im Internet geworden.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein ungewöhnliches Phänomen: Dieser Fisch schwimmt nicht, er steht wie ein Stativ auf dem Meeresgrund!Ein ungewöhnliches Phänomen: Dieser Fisch schwimmt nicht, er steht wie ein Stativ auf dem Meeresgrund!Heute, 00:12Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnetEin Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnetHeute, 00:06Neue strenge Beschränkungen für Frauen in Afghanistan eingeführtNeue strenge Beschränkungen für Frauen in Afghanistan eingeführtHeute, 20:55Messerangriff in Bischkek: Verdächtiger nach Geiselnahme festgenommenMesserangriff in Bischkek: Verdächtiger nach Geiselnahme festgenommenHeute, 20:37Schlag gegen die Schattenflotte: Großbritannien beschlagnahmt russischen TankerSchlag gegen die Schattenflotte: Großbritannien beschlagnahmt russischen TankerHeute, 20:24Donald Trump kündigt baldige Unterzeichnung des Iran-Abkommens anDonald Trump kündigt baldige Unterzeichnung des Iran-Abkommens anGestern, 18:43
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal