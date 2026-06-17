5-jährige Steuerbefreiung für Blogger in Kirgisistan eingeführt

Der Präsident von Kirgisistan, Sadyr Japarov, hat ein neues Dekret zur Verbesserung des Steuersystems unterzeichnet.

Dem Dokument zufolge können Unternehmen und Unternehmer, die in den Bereichen Software, Informationstechnologie und künstliche Intelligenz tätig sind, für fünf Jahre von Steuern befreit werden.

Die neuen Vergünstigungen gelten auch für Blogger, Start-ups, Outsourcing-Unternehmen, Produzenten von Film- und Fernsehprodukten sowie andere Vertreter der Kreativwirtschaft.

Zudem sind für sie ein Einkommensteuersatz von 5 % sowie Erleichterungen bei den Versicherungsbeiträgen vorgesehen.

Das Dekret enthält außerdem Vorschläge zur Erhöhung der Steuerlast in bestimmten Bereichen im Zusammenhang mit Gold und Silber sowie zur Verschärfung der Haftung bei Schmuggel.

Dieses Dekret trat mit dem Datum seiner offiziellen Bekanntmachung in Kraft.