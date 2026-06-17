Die globale politische Arena steht vor einem gewaltigen Ereignis, das die lang erwartete, wahrhaft historische und regionale geopolitische Landschaft vollständig verändern könnte. Die renommierte Agentur Bloomberg sowie der symbolträchtige saudische Fernsehsender Al-Arabiya haben den "fast endgültigen" und absolut exklusiven Text eines Memorandum of Understanding veröffentlicht, dessen Unterzeichnung zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran offiziell für den 19. Juni dieses Jahres in der Schweiz erwartet wird.

Berichten zufolge waren sich die Vertreter der beiden mächtigen Staaten am 14. Juni dieses Jahres über diese versöhnliche Einigung einig. Obwohl das Weiße Haus versprochen hatte, die Bedingungen des Abkommens innerhalb der nächsten 48 Stunden bekannt zu geben, verzögert sich die offizielle Erklärung bisher. Das historische Dokument aus 14 Klauseln, das der Redaktion von Bloomberg vorliegt, spiegelt jedoch die größten wirtschaftlichen und politischen Interessen Teherans in naher Zukunft vollständig wider.

Über die folgende offizielle politische und wirtschaftliche Tabelle können Sie sich detailliert mit den grundlegendsten Klauseln und finanziellen Zahlen des bilateralen Vertrags vertraut machen:

Militärische und territoriale Verpflichtungen Wirtschaftliche und finanzielle Privilegien Logistik und Seewege Nuclear Status Quo und Kontrolle • Sofortige Beendigung des Krieges

• Militärische Operationen im Libanon enden ebenfalls

• Gegenseitiger Respekt der Souveränität

• Nichteinmischung in innere Angelegenheiten • 300-Milliarden-Dollar-Fonds

• Sofortige Genehmigung für iranische Ölexporte

• Vollständige Freigabe eingefrorener Vermögenswerte

• Schrittweise Aufhebung der Sanktionen • Aufhebung der Blockade iranischer Häfen

• Straße von Hormus Sicherheit (innerhalb von 30 Tagen)

• Wiederherstellung des Schiffsverkehrs

• Abzug der US-Truppen aus der Region • Iran verzichtet vollständig auf Kernwaffen

• Schicksal von angereichertem Uran im endgültigen Abkommen

• Keine neuen Sanktionen werden eingeführt

• Aufsicht durch den UN-Sicherheitsrat

Vollständiger und detaillierter Text des historischen Memorandums:

Sofortige Beendigung bewaffneter Konflikte: Iran und die USA werden zusammen mit all ihren regionalen Verbündeten ab der Sekunde der Unterzeichnung dieses Dokuments alle Kriegshandlungen an allen Fronten, insbesondere auf dem Gebiet des Libanon, sofort und vollständig einstellen. Die Parteien sehen absolut davon ab, Gewalt gegen einander anzuwenden oder Drohungen auszusprechen. Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit: Beide Staaten verpflichten sich, die staatliche Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen bedingungslos zu respektieren und sich in keiner Form in die innerpolitischen Angelegenheiten einzumischen. Verhandlungsfrist: Die Parteien werden intensive Verhandlungen führen, um innerhalb von maximal 60 Tagen einen endgültigen und umfassenden Friedensvertrag zu unterzeichnen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung der Frist im gegenseitigen Einvernehmen. Aufhebung der Seeblockade und Abzug der US-Truppen: Mit Inkrafttreten des Memorandums heben die USA die Seeblockade gegen den Iran auf. Innerhalb von 30 Tagen wird der Handelsschiffsverkehr auf das Vorkriegsniveau zurückgeführt. Nach Unterzeichnung des endgültigen Abkommens werden die Vereinigten Staaten ihre Streitkräfte innerhalb einer Frist von 30 Tagen vollständig aus der Region Nahost abziehen. Sicherheit der Straße von Hormus: Iran wird seinerseits innerhalb von 30 Tagen die Sicherheit in den internationalen Gewässern vom Persischen Golf zum Golf von Oman gewährleisten. Die Minenräumung der Gewässer und die Beseitigung technischer Hindernisse liegen in der alleinigen Verantwortung Teherans. 300-Milliarden-Dollar-Wiederaufbauplan: Die USA garantieren zusammen mit ihren regionalen Partnern die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von mindestens 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau und die Entwicklung der iranischen Wirtschaft. Der Mechanismus hierfür wird innerhalb von 60 Tagen ausgearbeitet. Aufhebung von Beschränkungen und Sanktionen: Im Rahmen des endgültigen Abkommens werden die USA alle einseitigen (primären und sekundären) Sanktionen gegen den Iran sowie die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) schrittweise aufheben. Nukleare Abrüstung: Iran bestätigt strikt, dass er niemals Kernwaffen entwickeln wird. Das Schicksal angereicherter Materialien und Irans nukleare Bedürfnisse für friedliche Zwecke werden im endgültigen Vertrag genau festgelegt. Aufrechterhaltung des Status Quo: Bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens bleibt die aktuelle Situation unverändert: Iran wird sein Nuklearprogramm nicht ausweiten, und die USA werden keine neuen Beschränkungen einführen oder die Zahl der Militärs in der Region erhöhen. Wiederherstellung der Ölexporte: Das US-Finanzministerium wird mit Unterzeichnung des Memorandums sofort die vollständige Genehmigung für den Export von iranischem Rohöl und petrochemischen Produkten sowie für damit verbundene Bank-, Versicherungs- und Transportgeschäfte erteilen. Nutzung eingefrorener Gelder: Während der Verhandlungsphase stellen die USA den vollständigen Zugang zu allen blockierten Vermögenswerten und Geldern Irans in ausländischen Banken sicher. Diese Gelder können von der Zentralbank des Iran frei für beliebige Zahlungen verwendet werden. Kontrollmechanismus: Die Parteien richten ein spezielles gemeinsames Kontrollorgan ein, das die Umsetzung des endgültigen Friedensabkommens überwacht und sicherstellt, dass Verpflichtungen in Zukunft nicht verletzt werden. Bedingung für den Beginn der Verhandlungen: Erst nachdem das Memorandum unterzeichnet und die Umsetzung der wichtigsten Artikel 4, 5, 10 und 11 (wirtschaftliche und logistische Bedingungen) bestätigt wurde, treten die Parteien in die endgültigen Verhandlungen über die restlichen Punkte ein. Internationale rechtliche Garantie: Der erreichte endgültige Friedensvertrag wird durch eine spezielle, verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats bestätigt und erhält internationale Rechtskraft.

Fazit der internationalen politischen Kommentatoren von Zamin: Dieser Entwurf eines Memorandums ist ein beispielloses Dokument, das dem jahrelangen Kalten Krieg und den regionalen Spannungen zwischen den USA und dem Iran ein Ende setzen könnte. Irans Ausbruch aus der wirtschaftlichen Blockade und der Zugang zu 300 Milliarden Dollar werden das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten grundlegend verändern. Obwohl sich das Dokument noch in der technischen Bearbeitungsphase befindet, ist der für den 19. Juni in der Schweiz erwartete Unterzeichnungsprozess zweifellos einer der größten Wendepunkte der Diplomatie des 21. Jahrhunderts.

Verfolgen Sie die spektakulärsten geopolitischen Abkommen der Weltpolitik, die historischen Schritte zwischen den USA und dem Iran sowie die schnellsten Details der Friedensprozesse im Nahen Osten immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!