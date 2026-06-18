WM 2026: England feiert kämpferischen Sieg gegen Kroatien

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WM 2026: England feiert kämpferischen Sieg gegen Kroatien

Im Rahmen der Gruppe L der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, trafen die Nationalmannschaften von England und Kroatien aufeinander. Die unter Thomas Tuchel geführten "Three Lions" starteten mit einem souveränen und torreichen Sieg in das Turnier und besiegten ihre Gegner mit 4:2. Die Partie demonstrierte zwar die Offensivkraft der Engländer, legte jedoch auch einige Probleme in der Defensive offen. Wie Goal.com berichtet .

Das Spiel begann erfolgreich für England. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, nachdem Noni Madueke im Strafraum von Luka Modric gefoult wurde. Dominik Livakovic konnte den ersten Versuch von Harry Kane parieren, doch beim wiederholten Schuss, der aufgrund eines Fouls gewährt wurde, traf der Bayern-Stürmer diesmal ins Netz und eröffnete den Spielstand.

Die kroatische Nationalmannschaft gab nicht so leicht auf. Martin Baturina glich aus, indem er aus 20 Metern präzise in den oberen Winkel von Jordan Pickford schoss. Sechs Minuten später köpfte Harry Kane eine Ecke von Declan Rice zum Doppelpack in den Kasten. In den letzten Sekunden der ersten Halbzeit gelang jedoch Petar Musa mit einem spektakulären Schuss der erneute Ausgleich.

Jude Bellingham und die Dominanz in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging England erneut in Führung. Jude Bellingham stürmte nach einem Pass von Elliot Anderson in den Strafraum und traf präzise in die untere Ecke von Dominik Livakovic. Dieses Tor wurde zum Wendepunkt der Partie und ermöglichte es den Engländern, die vollständige Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Die Anweisungen von Thomas Tuchel in der Pause zeigten Wirkung. Jude Bellingham und Declan Rice blieben gefährlich. Auch Manchester City-Verteidiger Nico O'Reilly und Anthony Gordon hatten gute Torchancen, doch der kroatische Torhüter bewies seine Klasse und bewahrte sein Team vor weiteren Gegentoren.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselten Marcus Rashford. Er verwertete einen Pass von Bukayo Saka im entgegengesetzten Winkel und stellte das Endergebnis von 4:2 fest. Laut Goal.com sollte trotz des Sieges die Lückenhaftigkeit der englischen Defensive Thomas Tuchel Anlass zum Nachdenken geben.

Somit startete die englische Nationalmannschaft mit drei Punkten in die Weltmeisterschaft. Während Harry Kane seine Jagd nach dem "Goldenen Schuh" begann, bewies Jude Bellingham erneut, dass er der wahre Anführer der Mannschaft ist. Kroatien zeigte trotz der Niederlage eine würdige Leistung und wird versuchen, die Situation in den nächsten Gruppenspielen zu korrigieren.

EnglandKroatienWM 2026Harry KaneJude Bellingham
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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