iPhone-Preise steigen aufgrund von AI voraussichtlich deutlich

Die sprunghaft steigende Nachfrage nach AI-Technologien weltweit führt zu unerwarteten wirtschaftlichen Folgen. Insbesondere Apple-Chef Tim Cook warnte, dass die Preise für iPhone, Mac und iPad in naher Zukunft steigen könnten. Als Hauptgrund wird der globale Preisanstieg bei Speicherchips (RAM und NAND) genannt. Dies berichtet Techcrunch.com Meldung berichtet.

In der Technologiewelt wird derzeit ein Phänomen beobachtet, das als "RAMageddon" bezeichnet wird – der Bedarf an Speicherchips übersteigt das Angebot. In einem Interview mit dem WSJ betonte Tim Cook, dass die Chippreise im Vergleich zum Vorjahr um fast das Vierfache gestiegen seien. Obwohl das Unternehmen derzeit versucht, diese Kosten selbst zu tragen, bezeichnete Cook die Situation als "nicht nachhaltig" und erklärte, dass Preiserhöhungen unvermeidlich seien.

Gleichgewicht zwischen Kosten und Erträgen

Apple hat bisher nicht offengelegt, welche Produkte wann teurer werden. Analysten vermuten jedoch, dass die neuen iPhone-Modelle, die im September erwartet werden, zuerst von diesen Änderungen betroffen sein werden. Experten der Financial Times zufolge wirken sich Probleme in der Speicher-Lieferkette direkt auf die Herstellungskosten der Smartphones aus.

Berechnungen des Forschungsunternehmens TechInsights zufolge müsste Apple den Preis des nächsten iPhone Pro Modells um mindestens 270 Dollar erhöhen, um seine traditionelle Gewinnspanne beizubehalten. Zum Vergleich: Der Startpreis des aktuellen iPhone 15 Pro liegt bei 999 Dollar. Sollten diese Prognosen eintreffen, werden Nutzer für die nächste Smartphone-Generation deutlich mehr bezahlen müssen.

AI-Herausforderungen für Apple

Interessanterweise hat AI für Apple bisher nicht die erwarteten hohen Einnahmen generiert. Im Gegenteil, das Unternehmen steht unter Druck bei der Gestaltung seiner AI-Strategie für seine Geräte. Anfang dieses Jahres musste das Unternehmen sogar eine Strafe in Höhe von 250 Millionen Dollar zahlen, da es die vor zwei Jahren versprochenen AI-Funktionen nicht rechtzeitig einführen konnte.

Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen WWDC-Konferenz präsentierte Apple seine AI-Pläne, darunter eine grundlegende Aktualisierung des Sprachassistenten Siri. Die Verarbeitung solch komplexer Algorithmen direkt auf dem Gerät erfordert jedoch noch mehr RAM. Dies führt wiederum zu einem Kreislauf aus steigenden Kosten und höheren Preisen für den Endverbraucher.

Diese Neuigkeiten sind auch für den Markt in Usbekistan von großer Bedeutung. Da Apple-Produkte in unserem Land ein hohes Ansehen genießen, werden globale Preiserhöhungen direkte Auswirkungen auf die Preise im lokalen Einzelhandel haben. Den Verbrauchern bleibt es nun, die Herbstpräsentation abzuwarten und die offiziellen Änderungen in der Preispolitik zu beobachten.