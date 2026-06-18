Das erstaunliche Schicksal des Mannes, der als hässlichster Mensch der Welt gilt

Der 63-jährige Godfrey Baguma aus Uganda bezeichnet sich ohne Zögern als den „hässlichsten Mann der Welt“. Das ist kein Witz. Im Gegenteil, dieser Titel hat ihm geholfen, sich selbst zu akzeptieren und sein Selbstvertrauen im Leben zu stärken.

Im Jahr 2002 nahm Godfrey an einem Wettbewerb zum „hässlichsten Mann“ in Uganda teil und ging als Sieger hervor. Für viele wäre ein solcher Titel schwer zu ertragen gewesen, doch er betrachtet ihn als einen der wichtigsten Wendepunkte seines Lebens.

Godfrey lebt mit einer sehr seltenen und lebensbedrohlichen Krankheit namens Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP), auch bekannt als „Steinmann-Syndrom“. Aufgrund dieser Krankheit verwandeln sich Muskeln und Bindegewebe im menschlichen Körper allmählich in Knochen.

In einer Folge der neuen Sendung „Most Extreme Humans“, die am 17. Juni ausgestrahlt wird, sprach er offen darüber.

„Als ich den Titel des hässlichsten Mannes gewann, sagte ich mir: ‚Genau so ein Mensch bin ich‘. Ich habe es bis heute geschafft und bin also für manche Menschen immer noch von Bedeutung. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben“, sagt er.

Experten weisen darauf hin, dass die Krankheit bei FOP-Patienten bereits in der Kindheit beginnt. Zuerst werden Nacken- und Schulterbereiche unbeweglich, später breitet sich der Prozess auf die Gliedmaßen aus und schränkt die Bewegungsfähigkeit drastisch ein.

Wenn sich auch die Muskeln im Mund- und Kieferbereich in Knochen verwandeln, wird das Sprechen und Essen schwierig. Die Zunahme von Knochengewebe im Bereich der Rippen wirkt sich negativ auf den Atmungsprozess aus.

„Diese Krankheit greift die Muskeln an. Sie wachsen und verwandeln sich in Knochen. Das verursacht sehr starke Schmerzen“, sagt Baguma.

Einer der besorgniserregendsten Aspekte ist, dass jede Verletzung, selbst ein Sturz, eine Operation oder Viren wie die Grippe dazu führen können, dass sich neue Knochen schneller bilden.

Sogar Impfungen oder Betäubungsspritzen beim Zahnarzt erhöhen das Risiko der Bildung zusätzlicher Knochen.

Schwellungen gehören ebenfalls zu den Hauptproblemen von FOP. Neue Knochen drücken auf die Lymphgefäße, wodurch die Lymphflüssigkeit nicht frei fließen kann und sich in einigen Körperteilen ansammelt.

Godfreys Erkrankung ist extrem selten und tritt weltweit nur bei einer von einer Million Menschen auf. Bisher wurden nur wenige hundert Fälle offiziell registriert.

Heutzutage gibt es einige Behandlungsmethoden für Menschen mit FOP. Unter anderem wurde 2023 ein Medikament zur Begrenzung der Neubildung von Knochen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen.

Zudem werden aufgrund der hohen Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen Antibiotika sowie Kortikosteroide zur Linderung von Schmerzen und Schwellungen empfohlen.

Patienten nutzen zudem spezielle Schuhe und orthopädische Hilfsmittel, um die Bewegung zu erleichtern.

Godfrey Baguma wurde in einem kleinen Dorf in Uganda geboren. Schon in seiner Kindheit war er Spott und Diskriminierung ausgesetzt.

„Jahre lang nannten mich viele ‚Gorilla‘. Einige nannten mich ‚Affe‘, andere ‚Pavian‘. Das wurde für mich zur Normalität“, sagt er.

Das Problem bemerkte er zum ersten Mal im Alter von 10 Jahren, als eine seltsame Schwellung in seinem Gesicht auftrat.

Trotzdem wurde erst im Erwachsenenalter eine genaue Diagnose gestellt. Später wurde er Vater von acht Kindern. Sechs davon hat er mit dem wichtigsten Menschen in seinem Leben – Namande Kate – bekommen.

„Ich sagte ihr, dass ich mir mein Aussehen nicht ausgesucht habe, und erklärte ihr, dass sie gehen könne, wenn sie mich als zu große Last empfinde“, sagte er zuvor in einem Gespräch mit dem Radiosender KFM.

Doch seine Partnerin sieht ihn ganz anders.

„Godfrey mag äußerlich nicht attraktiv sein, aber er hat ein sehr gutes Herz. Ich wünschte, die Menschen könnten ihn so sehen, wie ich ihn sehe“, sagte sie in einem Interview mit der Publikation Barcroft.

Vor etwa zehn Jahren stellte Dr. Tony Wilson, Leiter der medizinischen Abteilung des Mbarara-Krankenhauses in Uganda, nach einer MRT-Untersuchung endlich die offizielle Diagnose.

Die Ärzte teilten ihm zudem mit, dass die Krankheit nicht an seine Kinder vererbt wird.

Dennoch hat Godfrey nie zugelassen, dass dieser Schmerz sein Leben bestimmt. Er ist in den Bereichen Musik, Motivationsreden und Comedy tätig und gibt anderen weiterhin psychische Kraft.