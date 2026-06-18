Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappe hat den absoluten Rekord für die meisten Tore in der Nationalmannschaft gebrochen. Mit zwei Treffern gegen Senegal im Debütspiel der Weltmeisterschaft 2026 übertraf der 27-jährige Forward die Marke von Olivier Giroud und wurde zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte seines Landes. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Frankreich gewann die Partie im MetLife Stadium mit 3:1. Durch diesen Doppel erreichte Mbappe seine Marke von 58 Ländertoren. Bemerkenswert ist, dass er dieses Ergebnis bereits vor seinem 30. Lebensjahr erzielt hat. Nach dem Spiel schenkten ihm seine Teamkollegen ein spezielles Trikot mit der Nummer „58“ auf dem Rücken.

Wie Goal.com berichtet, verbarg Mbappe nach diesem Erfolg seine Emotionen nicht. Auf seinen Social-Media-Kanälen dankte der Spieler all seinen Teamkollegen, dem Trainerstab und dem französischen Fußballverband. „58 Tore. Es ist eine riesige Ehre für mich, nach vielen großen Spielern der beste Torschütze in der Geschichte meines Landes zu sein. Es gibt noch viel zu tun“, schrieb der Stürmer.

Rekorde von Lionel Messi und Miroslav Klose in Gefahr

Nachdem er den nationalen Rekord gebrochen hat, visiert Mbappe nun einen der prestigeträchtigsten Meilensteine der Weltfußballgeschichte an. Er nähert sich Lionel Messi und Miroslav Klose an, die die meisten Tore in WM-Finalturnieren erzielt haben. Zur Information: Messi und Klose haben jeweils 16 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt.

Nach seinem Doppel gegen Senegal stieg Mbappes Gesamtzahl an WM-Toren auf 14. Experten sind der Meinung, dass er angesichts seiner aktuellen Form und seines Alters nicht nur den Rekord von Messi brechen, sondern diesen Wert noch deutlich steigern könnte.

Die französische Nationalmannschaft bestreitet ihr nächstes Spiel am kommenden Montag gegen den Irak in Philadelphia. Die Schützlinge von Didier Deschamps streben einen Sieg an, um den Einzug in die K.-o.-Runde vorzeitig zu sichern. Das letzte Gruppenspiel wird gegen Norwegen ausgetragen.

Mbappes Erfolg ist nicht nur für den französischen Fußball, sondern für die gesamte weltweite Sportgemeinschaft ein bedeutendes Ereignis. Zusammen mit seiner Karriere bei Real Madrid macht ihn diese Effizienz in der Nationalmannschaft zum Hauptkandidaten für den Titel des stärksten Spielers unserer Zeit.