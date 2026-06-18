Apps, nicht Technologiebesitzer, werden die Hauptgewinne am AI-Markt erzielen

Chi-Hua Chien, ein Veteran des Venture-Capital-Marktes, der als einer der Ersten das Potenzial von Facebook erkannte, stellt unerwartete Prognosen zur Zukunft der künstlichen Intelligenz (AI) auf. Seiner Meinung nach werden nicht die großen Infrastrukturunternehmen, die derzeit AI-Modelle entwickeln, sondern die Anwendungen, die diese Technologie an die Verbraucher bringen, zur größten Einkommensquelle werden. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Basierend auf seiner zwanzigjährigen Erfahrung betont Chien, einer der Gründer von Goodwater Capital, die Wiederholung technologischer Zyklen. Seiner Analyse zufolge sammelte sich in den Ären der Personal Computer, des Internets und der mobilen Kommunikation der Hauptwert eher in der Ebene der Anwendungssoftware als in der Infrastruktur. Während beispielsweise Infrastrukturunternehmen in der Mobilfunkära einen Wert von 700 Milliarden Dollar schufen, generierten Apps wie Netflix, Spotify, Meta und Uber eine Marktkapitalisierung von 3,7 Billionen Dollar.

Entwertung der Infrastruktur und neue Möglichkeiten

Während sich viele Investoren derzeit auf Giganten wie NVIDIA oder OpenAI konzentrieren, prognostiziert Chi-Hua Chien, dass AI-Modelle bald zu einem Commodity-Gut werden. Dies bedeutet, dass die Lücke zwischen den komplexesten AI-Modellen und Programmen, die auf gewöhnlichen Smartphones laufen, mit der Zeit drastisch sinken wird. Derzeit beträgt dieser Unterschied zwei Jahre, es wird jedoch erwartet, dass er bis zum nächsten Jahr auf drei Monate schrumpft.

Nach Ansicht des Experten werden die Gewinner der AI-Ära nicht diejenigen sein, die die Technologie selbst verkaufen, sondern die Dienste, die sie nutzen, um das Leben der Menschen zu erleichtern. Dieser Prozess erinnert an die Internet-Ära: Auch damals profitierten Unternehmen, die Dienstleistungen über das Internet anboten, mehr als die Entwickler von Netzwerkgeräten.

Venture-Markt und Investitionsstrategien

Chien ging auch auf die Veränderungen im aktuellen Venture-Markt ein. Seinen Worten zufolge sind große Investmentfirmen vertikal integriert und spüren nicht mehr den Bedarf an anderen Partnern. Dies führt zu einem verstärkten Wettbewerb auf dem Markt und einer künstlichen Aufblähung der Unternehmenswerte. Durch eine Praxis namens "Rapid Financing" steigern Startups ihre Bewertung innerhalb weniger Monate um das Vielfache.

Dieser Trend ist für usbekische Nutzer und lokale Startups von großer Bedeutung. Die Offenheit und sinkenden Kosten von AI-Modellen auf dem globalen Markt ermöglichen es lokalen Entwicklern, einzigartige Produkte auf Basis fertiger Modelle zu schaffen, ohne eine teure Infrastruktur aufbauen zu müssen. Laut Chien sind folgende Bereiche in Zukunft am vielversprechendsten:

Gesundheitswesen und Medizintechnik;

Fintech und persönliche Finanzverwaltung;

Entertainment-Content und Medien;

Tägliche digitale Assistenten für Verbraucher.

Abschließend äußert Chi-Hua Chien Zweifel daran, dass Amerikaner oder andere Völker ihr Sozialleben und ihre Finanzdaten einer einzigen "Super-App" anvertrauen werden. Er glaubt, dass in der AI-Ära spezialisierte Apps, die das menschliche Verhalten tiefgreifend verstehen, die Marktführerschaft behalten werden.