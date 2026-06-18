Ugreen stellt kompakte und leistungsstarke PB541 Powerbank vor

Ugreen, eine Marke, die auf dem modernen Gadget-Markt für ihre hochwertigen Zubehörteile bekannt ist, hat in China die neue tragbare Powerbank Modell PB541 vorgestellt. Es wird erwartet, dass dieses Gerät viele Nutzer durch seine kompakten Maße, eine hohe Stromübertragungsleistung und einen erschwinglichen Preis anziehen wird. Das neue Modell ist derzeit auf der Plattform JD.com für etwa 29 Dollar (199 Yuan) erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Herzstück der Ugreen PB541 bilden zwei in Reihe geschaltete ATL-Lithium-Ionen-Zellen mit einer Kapazität von jeweils 5000 mAh. Mit einer Gesamtenergiekapazität von 39,1 Wh ist dieser Akku sehr praktisch für den täglichen Gebrauch. Eine Besonderheit des Geräts ist das im Gehäuse integrierte USB-C-Kabel, das nicht nur zur Stromübertragung dient, sondern auch als Trageschlaufe fungiert.

Technische Daten und Schnellladen

Das Gerät ist mit drei Anschlüssen ausgestattet: zwei USB-C und ein USB-A. Das integrierte USB-C-Kabel bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 45 W, was das Schnellladen von Smartphones und sogar einigen Laptops ermöglicht. Zudem kann der Akku selbst über diesen Port mit 36 W geladen werden. Der USB-A-Port verfügt über eine Leistungsabgabe von 22,5 W.

Laut ixbt.com kann die PB541 drei Geräte gleichzeitig laden. Sie unterstützt fast alle modernen Schnellladeprotokolle, einschließlich der Technologien PD, PPS, QC, AFC und FCP. Dies macht sie zu einem universellen Begleiter für Gadgets von Apple, Samsung und anderen führenden Marken.

Smarte Funktionen und Design

An der Seite des Akkus befindet sich ein Farbdisplay, auf dem wichtige Informationen für den Nutzer angezeigt werden. Insbesondere können der Ladestand, die aktuelle Leistungsaufnahme, die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Aufladung, die Temperatur und der allgemeine Batteriezustand eingesehen werden. Zudem kann das Gerät über Bluetooth mit der Ugreen Smart Life App verbunden werden.

Der Hersteller hob zudem die Lebensdauer dieses Modells hervor – der Akku hält bis zu 800 Ladezyklen stand. Das Gehäuse besteht aus robustem PC- und ABS-Kunststoff und wiegt lediglich 226,4 Gramm.

Maße: 111 × 71 × 17,8 mm;

Gewicht: 226,4 Gramm;

Maximale Ausgangsleistung: 45 W;

Konnektivität: Bluetooth und mobile App.

Dieses neue Modell ist eine verbesserte Variante der vorherigen PB610-Version und zeichnet sich durch ein schlankeres Gehäuse und eine komfortablere Platzierung des Displays aus. In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Ugreen-Produkten auf dem usbekischen Markt ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Modell bald in den Regalen lokaler Händler erscheinen wird.