Whoosh-Service wächst weiter: Mikromobilitätsmarkt erreicht neue Stufe

Die Nachfrage nach Kicksharing-Diensten in Russland und den GUS-Staaten wächst stetig weiter. Insbesondere der Whoosh-Service verzeichnete bis Ende Mai 2026 eine signifikante positive Dynamik in seinen operativen Aktivitäten. Diese Kennzahlen belegen, dass die Rolle von Elektrorollern im städtischen Verkehrssystem immer gefestigter wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com stieg die Gesamtzahl der in den ersten fünf Monaten dieses Jahres durchgeführten Fahrten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 17,8 Millionen. Diese Wachstumsrate ist nicht nur innerhalb Russlands, sondern auch in anderen GUS-Staaten, in denen das Unternehmen tätig ist, zu beobachten. Dies zeigt, dass Mikromobilitätsdienste auf regionaler Ebene populärer werden.

Eine neue Effizienzstrategie

Vertreter des Unternehmens betonten, dass der Schwerpunkt in dieser Saison nicht einfach auf der quantitativen Erweiterung der Rollerflotte liegt, sondern auf der Steigerung der Effizienz bei der Nutzung vorhandener Ressourcen. Die Strategieänderung ermöglichte es, den täglichen Umsatz jeder Transporteinheit zu erhöhen und die Technik präziser an Punkten mit hoher Nachfrage zu platzieren.

Infolge dieses Ansatzes stieg die durchschnittliche Anzahl der Fahrten pro aktivem Nutzer um 11 Prozent. Dies bedeutet, dass Nutzer Roller nicht mehr nur zu Freizeitzwecken, sondern vermehrt als regelmäßiges tägliches Transportmittel nutzen. Die Anzahl der registrierten Konten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 36 Millionen.

Technologische Innovationen und Infrastruktur

Whoosh implementiert eine Reihe technologischer Lösungen, um seine Dienste noch komfortabler zu gestalten. Die folgenden Neuerungen dienen der Steigerung der Nutzeraktivität:

Möglichkeit, Fahrten über spezielle SMS-Nachrichten zu starten;

Tiefe Integration in die städtische Infrastruktur;

Ein intelligentes Analysesystem für die Positionierung der Roller.

Dieser Trend ist auch für benachbarte Märkte wie Usbekistan relevant. Während in großen Megapolen wie Taschkent die Verkehrsprobleme zunehmen, kann das auf Effizienz basierende Modell von Kicksharing-Diensten eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Verkehrsbelastung spielen.

Experten zufolge geht der Kicksharing-Markt nun von einer extensiven Entwicklung in eine intensive Phase über. Das heißt, anstatt mehr Roller zu kaufen, versuchen die Unternehmen, den Umsatz durch intelligentes Management des Bestands und die Steigerung der Kundenloyalität zu erhöhen. Dies hilft, langfristig ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren.