In der Region Brjansk wurde ein Angriff auf einen Bus mit Kindern gemeldet. Das russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren wegen Terrorismus eingeleitet.

Berichten zufolge befanden sich 44 Passagiere im Bus, darunter 28 Mitglieder einer belarussischen Jugendfußballmannschaft.

Bei dem Angriff wurde eine Frau getötet und sechs Passagiere verletzt. Unter den Verletzten sollen sich vier Jugendliche befinden.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete den Vorfall als einen von Kiew organisierten Terrorakt.