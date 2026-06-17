Kostenlose Aufenthalte in Luxusvillen in Italien angeboten

Für all jene, die davon träumen, mietfrei inmitten der grünen Hügel und einzigartigen Landschaften der italienischen Toskana zu leben, hat sich eine interessante Gelegenheit ergeben. Es werden Aufenthalte in Luxusvillen und historischen Anwesen völlig kostenlos angeboten. Im Gegenzug muss jedoch eine wichtige Bedingung erfüllt werden.

Es geht um das sogenannte „House Sitting“, ein System, das in vielen Ländern bereits weit verbreitet ist. Die Regel ist einfach: Hauseigentümer, die auf längere Reisen gehen, vertrauen ihr Eigentum zuverlässigen Personen an. Im Gegenzug erhalten diese Personen das Recht, mietfrei in diesen Häusern zu wohnen.

In der Regel werden die Bedingungen mit jedem Hauseigentümer individuell vereinbart. In vielen Fällen wird von den Teilnehmern erwartet, dass sie das Haus sauber halten, den Garten pflegen, Pflanzen gießen, Haustiere versorgen und die täglichen Hausarbeiten erledigen.

Befürworter dieses Systems sehen darin eine einzigartige Chance, ohne große finanzielle Aufwendungen in einer der schönsten Regionen Italiens zu leben. Gleichzeitig gilt diese Methode als wesentlich sparsamer als die in den letzten Jahren populär gewordenen Programme zum Kauf alter Häuser zu Niedrigpreisen, da solche Immobilien später oft kostspielige Renovierungen erfordern.

Diese Idee stieß jedoch nicht bei jedem auf Zustimmung. Nutzer sozialer Netzwerke äußerten Bedenken und betonten, dass die Gartenpflege, die Tierversorgung und die Hausarbeit in der Praxis zu einem unbezahlten Vollzeitjob werden könnten.

Zudem erinnerten viele daran, dass diese Möglichkeit nicht jedem offensteht. In den Kommentaren wurde hervorgehoben, dass die endgültige Entscheidung bei den Hauseigentümern liegt, die unabhängig Kandidaten auswählen, denen sie ihr Eigentum anvertrauen können.

Trotz verschiedener Diskussionen wird das House Sitting immer beliebter bei Reisenden, die das Leben im Ausland erleben, eine neue Umgebung spüren und gleichzeitig keine Kosten für die Unterkunft ausgeben möchten.