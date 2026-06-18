Cristiano Ronaldo verteidigt portugiesische Nationalmannschaft nach Unentschieden gegen Kongo

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Cristiano Ronaldo verteidigt portugiesische Nationalmannschaft nach Unentschieden gegen Kongo

Die portugiesische Nationalmannschaft startete die Weltmeisterschaft 2026 mit einem unerwarteten Ergebnis. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo verteidigte Kapitän Cristiano Ronaldo seine Mitspieler gegen die Kritik. Nach der Begegnung im Stadion von Houston betonte der legendäre Stürmer, dass es im Spiel der Mannschaft keinerlei Mängel gab. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Nach Spielende verließ Ronaldo zwar sichtlich nervös den Platz, äußerte sich jedoch später in Gesprächen mit Journalisten besonnen. Laut Goal.com sagte der 41-jährige Forward in einem Interview mit Sport TV: "Was hat gefehlt? Nichts hat gefehlt, das ist Fußball. Portugal hätte gewinnen oder verlieren können. Das Spiel war ausgeglichen und hätte in beide Richtungen kippen können", und unterstützte so seine Teamkollegen.

Rekorde und historische Ergebnisse

Diese Partie war für Cristiano Ronaldo nicht nur ein weiteres Spiel, sondern ein historisches Ereignis. Mit seinem Betreten des Platzes brach er den Rekord als ältester Spieler, der für sein Land auflief, und überholte damit seinen ehemaligen Teamkollegen Pepe. Zudem nahm er an seiner sechsten Weltmeisterschaft teil und zog damit mit Lionel Messi gleich.

Ronaldo wurde zum zweitältesten Feldspieler in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Er liegt derzeit nur hinter der kamerunischen Legende Roger Milla (42 Jahre, 39 Tage) zurück. Dennoch traten die persönlichen Meilensteine des Stürmers hinter dem Teamergebnis zurück. Im Spiel gegen die DR Kongo nutzte er mehrere gute Chancen nicht und weitete seine torlose Serie bei großen Turnieren auf 10 Spiele aus.

Nächster Gegner — Usbekistan

Portugals Cheftrainer Roberto Martinez und seine Schützlinge müssen nun ihre Aufmerksamkeit auf die nächsten Gruppenspiele richten. Auf seinen Social-Media-Kanälen appellierte Ronaldo an die Fans: "Das war nicht der Start, den wir uns gewünscht haben, aber es ist noch lange nicht vorbei. Kopf hoch und konzentriert euch auf das nächste Spiel,"

Die nächste Begegnung in der Gruppenphase ist für die Portugiesen von enormer Bedeutung. Ihr nächster Gegner wird die usbekische Nationalmannschaft sein. Nach diesem spielentscheidenden Match um den Gruppenausstieg trifft die Mannschaft auf Kolumbien. Der Weltmeistertitel ist die einzige fehlende Trophäe in der reichen Sammlung von Cristiano Ronaldo, weshalb jeder Punkt für ihn eine existenzielle Bedeutung hat.

Cristiano RonaldoPortugalWeltmeisterschaftFußballUsbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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