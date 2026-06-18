Harry Kane jagt Gary Linekers Rekord: Drama zwischen England und Kroatien

England-Kapitän Harry Kane erzielte im WM-Spiel gegen Kroatien ein historisches Ergebnis. Der erfahrene Stürmer gleichzog mit dem Rekord des legendären Gary Lineker, indem er im Verlauf der Partie Tore verbuchte. Das Spiel blieb nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen VAR-Entscheidungen und heftiger Zweikämpfe in Erinnerung. Goal.com berichtet .

In den ersten 10 Minuten der Partie wurde Noni Madueke im Strafraum von Luka Modric zu Fall gebracht. Schiedsrichter Clement Turpin entschied ohne Zögern auf Elfmeter. Harry Kane trat an und schoss in seinem charakteristischen Stil, doch Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic konnte den Ball parieren. Die Freude hielt jedoch nicht lange an: Nach einer VAR-Prüfung wurde festgestellt, dass der Torhüter die Linie zu früh verlassen hatte und Josko Gvardiol zu früh in den Strafraum eingegriffen hatte.

Harry Kane verwandelte den wiederholten Elfmeter souverän und eröffnete den Spielstand. Laut Goal.com bescherte dieses Tor dem neuen Nationaltrainer Thomas Tuchel einen hervorragenden Debütstart im Turnier. Die kroatische Mannschaft zeigte jedoch schnell, dass sie nicht aufgeben wollte.

Rekorde und harte Kämpfe

Das kroatische Talent Martin Baturina glich den Spielstand mit einem präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums aus, der Jordan Pickford überwindete. Dennoch stoppte England die Angriffe nicht. Bayern-Stürmer Harry Kane setzte sich im Luftkampf durch und erzielte mit einem Kopfball das zweite Tor.

Dies war das zehnte WM-Tor für Harry Kane, womit er mit Gary Lineker, dem besten Torschützen in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft, gleichzog. Kane ist nun sehr nah daran, zum absoluten Rekordhalter der Nationalmannschaft zu werden. Der Spieler bewies erneut, dass er nicht nur ein Elfmeterspezialist, sondern auch in der Luft gefährlich ist.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit zog das Spiel an Tempo an. In der 45. Minute nutzte Petar Musa Fehler in der englischen Defensive aus und stellte auf 2:2. Die intensive erste Halbzeit bot den Fans ein wahres Fußballfest, und Harry Kane schrieb seinen Namen mit goldenen Buchstaben in die Annalen des englischen Fußballs.