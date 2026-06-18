Thierry Henry wirft Cristiano Ronaldo Egoismus zulasten des Teams vor

Thierry Henry, eine der legendären Figuren des Fußballs, hat Cristiano Ronaldo nach dem Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen die DR Kongo in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 scharf kritisiert. Die Begegnung im NRG Stadium in Houston, die mit einem 1:1-Unentschieden endete, bedeutete für die Portugiesen einen unerwarteten Punktverlust. Laut Henry waren genau Ronaldos falsche Bewegungen auf dem Platz der Grund, warum das Team keinen Sieg einfahren konnte. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut einem Bericht von Goal.com betonte Thierry Henry in einer Analysesendung auf Fox News, dass Cristiano Ronaldo mehr Wert auf persönliche Rekorde als auf das Mannschaftsspiel lege. Obwohl der 41-jährige Stürmer durch seinen Einsatz in diesem Spiel zum ältesten Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaften wurde, weckt seine Effektivität bei Experten große Zweifel.

Taktischer Fehler und persönliches Interesse

Henry führte eine konkrete Situation aus der zweiten Halbzeit an. Während Joao Cancelo mit dem Ball agierte, blockierte Ronaldo den Weg von Bruno Fernandes, anstatt Raum zu schaffen. "Das Wichtigste ist, dass das Team ein Tor schießen muss, nicht Sie. Weil Ronaldo so unbedingt selbst treffen wollte, versperrte er den Passweg zu Bruno Fernandes. Hätte er den Verteidiger mit sich gezogen und in den Strafraum gelaufen, hätte Bruno das offene Tor problemlos genutzt", so der ehemalige französische Star.

Analysen zufolge hat Cristiano Ronaldo diesmal seine Intuition auf dem Platz getäuscht. Durch sein Bestreben, den Ball selbst zu erhalten, störte er den logischen Abschluss des Angriffs. Henry fügte hinzu, dass dies die Aufgabe für die Verteidiger erheblich erleichterte und die Schärfe des portugiesischen Angriffs verloren ging.

Auch die statistischen Daten bestätigen Henrys Kritik. Ronaldo gelang im gesamten Spiel kein einziger Torschuss auf das Tor. Dies wurde als eine der schlechtesten Leistungen seiner langjährigen internationalen Karriere verzeichnet. Dass der Stürmer, der bei seiner sechsten Weltmeisterschaft Rekorde aufstellen will, nervös war, war auf dem Platz deutlich sichtbar.

Missverständnisse unter Teamkollegen

Während des Spiels war spürbar, dass nicht nur Experten, sondern auch die Spieler auf dem Platz mit Ronaldos Handeln unzufrieden waren. Insbesondere Bruno Fernandes wurde von den Kameras dabei eingefangen, wie er mehrfach verärgert mit den Armen fuchtelte und seinen Teamkollegen aufforderte, Raum zu schaffen. Laut Henry wirken sich solche Unstimmigkeiten zwischen den beiden Führungsspielern negativ auf das Gesamtspiel Portugals aus.

Der Start in die Qualifikation zur WM 2026 verlief für die portugiesische Nationalmannschaft nicht wie erwartet. Das Unentschieden gegen einen Außenseiter wie die DR Kongo setzt den Cheftrainer und die führenden Spieler unter großen Druck. In den kommenden Spielen wird zweifellos die Rolle von Cristiano Ronaldo in der Startelf und seine Anpassung an die Teamtaktik das Hauptthema der Diskussion bleiben.