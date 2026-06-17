Über 400 für Fleisch gestohlene Katzen gerettet

Hunderte von Haustieren wurden bei einer Sondereinsatzaktion der Strafverfolgungsbehörden in Vietnam vor dem Tod gerettet. Die Polizei stoppte die Aktivitäten einer kriminellen Gruppe, die Katzen stahl und illegal handelte.

Berichten zufolge wurden bei den Razzien mehr als 400 lebende Katzen sowie Dutzende von gefrorenen Tieren entdeckt. Zudem wurden an einem weiteren Ort mehrere Dutzend Katzen gefunden und in Sicherheit gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen gaben Mitglieder dieses kriminellen Netzwerks zu, in den letzten Jahren in den südlichen Regionen des Landes Katzen gesammelt und verkauft zu haben. Sie hielten die Tiere in speziellen Unterkünften, bevor sie sie an Händler lieferten.

Tierschutzorganisationen teilten mit, dass ein Teil der geretteten Katzen an ihre Besitzer zurückgegeben wurde. Aufgrund der schweren Bedingungen, unter denen sie gehalten wurden, konnten einige Tiere jedoch nicht gerettet werden.

Experten betonen, dass in Vietnam jedes Jahr Millionen von Hunden und Katzen illegal gefangen und in Handelsketten eingespeist werden. In den letzten Jahren hat sich jedoch die öffentliche Meinung geändert, insbesondere Jugendliche und Haustierbesitzer lehnen diese Praktiken entschieden ab.

Die Polizei setzt die Ermittlungen in diesem Fall derzeit fort. Die Strafverfolgungsbehörden haben Besitzer von vermissten Haustieren aufgefordert, sich zu melden.