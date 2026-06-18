Ronaldo beendet die Debatte: Lionel Messi ist der größte Fußballer der Geschichte

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Ronaldo beendet die Debatte: Lionel Messi ist der größte Fußballer der Geschichte

Eine der am längsten währenden Debatten in der Fußballwelt scheint zu einem Ende zu kommen. Der legendäre brasilianische Stürmer Ronaldo äußerte sich überraschend und deutlich über den Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi. Seiner Meinung nach gibt es keine Zweifel mehr darüber, wer der beste Spieler in der Geschichte des Weltfußballs ist. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft besiegte Argentinien Algerien mit 3:0. In dieser Begegnung bewies Lionel Messi erneut seine Klasse und erzielte drei Tore gegen den Gegner. Dieser Hattrick des Inter Miami-Stars brachte nicht nur seinem Team den Sieg, sondern hob seinen Ruhm auf eine neue Stufe.

Wie Goal.com berichtet, verbarg Ronaldo in einem Interview mit der portugiesischen Zeitung A Bola seine Bewunderung für Messis Spiel nicht. "Die Welt sollte nun aufhören, vor der Wahrheit wegzulaufen, und anerkennen, dass er der beste Fußballer aller Zeiten ist", betonte der ehemalige brasilianische Star. Seinen Worten zufolge beweist Messi in jeder Saison und in jedem großen Turnier erneut sein Niveau.

Rekorde und historische Ergebnisse

Dieses in Kansas City ausgetragene Spiel war für Lionel Messi von historischer Bedeutung. Es wurde als sein erster Hattrick im Rahmen einer Weltmeisterschaft gewertet. Mit diesen Toren erhöhte Messi seine Gesamtzahl der Tore im Turnier auf 16. Damit überholte er Ronaldo und teilte sich den Titel des besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften mit dem ehemaligen deutschen Stürmer Miroslav Klose.

Als Ronaldo über diesen Rekord sprach, bewertete er dies als natürlich: "Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Es sollte niemanden überraschen, dass ein Spieler wie Messi dies schafft. Argentinien verteidigt seinen Status als amtierender Champion würdig." Es ist anzumerken, dass dieser Sieg für die Argentinier extrem wichtig war, da sie die WM in Katar mit einer unerwarteten Niederlage gegen Saudi-Arabien begonnen hatten.

Gegensätzliche Situationen der Rivalen

Während Lionel Messi nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist und Spitzenleistungen erbringt, gestaltet sich die Situation für seinen Hauptrivalen Cristiano Ronaldo etwas schwieriger. Die portugiesische Nationalmannschaft spielte gegen DR Kongo 1:1 unentschieden. In diesem Spiel konnte der 39-jährige Stürmer seine Chancen nicht nutzen, und es wurde bekannt, dass er seit neun aufeinanderfolgenden Spielen in großen Turnieren kein Tor mehr erzielt hat.

Der aktuelle Unterschied in der Form der beiden großen Fußballer verstärkt die Meinung von Experten und Fans über Messis Überlegenheit. Das Geständnis des Brasilianers Ronaldo könnte dieser "GOAT"-Debatte (Greatest of All Time) einen endgültigen Punkt setzen. Derzeit führt die argentinische Nationalmannschaft ihre Gruppe an und macht sichere Schritte auf dem Weg zur Verteidigung des Meistertitels.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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