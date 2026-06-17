Warum Telegram in Indien für eine Woche gesperrt wurde

Der Messenger Telegram wurde in Indien während der Wiederholungsprüfungen für die Zulassung zu medizinischen Hochschulen vorübergehend bis zum 22. Juni gesperrt. Dies berichtete die Agentur Reuters.

Am 21. Juni werden landesweit Millionen von Bewerbern die nationale Aufnahmeprüfung für medizinische Hochschulen — NEET-UG — wiederholen. Die Ergebnisse der im Mai durchgeführten Prüfung wurden aufgrund von Vorwürfen über die Verbreitung von Prüfungsfragen annulliert.

Die National Testing Agency, die die Prüfungen organisiert, unterstützte diese Entscheidung und erklärte, dass diese Maßnahme als Reaktion darauf erfolgte, dass die Plattform „von Betrügern organisiert genutzt wurde, um Bewerber zu täuschen“.

Es wurde berichtet, dass Administratoren mehrerer Telegram-Kanäle von Bewerbern und deren Eltern Hunderttausende von Rupien für den Zugang zu Materialien verlangten, die als Prüfungsfragen ausgegeben wurden. Behördenvertreter betonten, dass solche Materialien außerhalb des gesicherten Prüfungssystems nicht existieren.

Internetnutzer und Menschenrechtsaktivisten kritisierten das Verbot und bezeichneten es als vorübergehende Lösung für ein weitaus ernsteres Problem im Zusammenhang mit Betrug bei Prüfungen.

Zur Information: NEET ist die wichtigste Aufnahmeprüfung für medizinische Colleges in Indien. An der Prüfung am 3. Mai 2026 nahmen landesweit 2,28 Millionen Bewerber teil. Einige Tage später lösten Meldungen über geleakte Prüfungsfragen heftige öffentliche Empörung aus.

Daraufhin erklärte das National Testing Center die Ergebnisse für ungültig und setzte die Wiederholungsprüfung auf den 22. Juni fest.