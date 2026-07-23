Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben

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Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben

Eine internationale Jury hat das schönste Wort der Welt ermittelt. Als Gewinner wurde ein Wort aus der Sprache der indigenen Bevölkerung Neuseelands, der Māori, ausgewählt: «kaitiakitanga» wurde gewählt.

Expertenbetonen, dass dieses Wort die Idee des Naturschutzes, des verantwortungsbewussten Umgangs mit der Umwelt und deren Bewahrung für zukünftige Generationen ausdrückt. Bei der Auswahl des Gewinners waren nicht nur der Klang des Wortes, sondern auch seine tiefe Bedeutung, kulturelle Relevanz und Aktualität für die heutige Welt entscheidend.

Am Wettbewerb nahmen 223 Wörter aus über 75 Sprachen der Welt teil. In die Endrunde schafften es auch bekannte und einzigartige Wörter wie das portugiesische «saudade», das japanische «ikigai», das walisische «hiraeth», das Zulu-Wort «ubuntu» sowie das jiddische «luftmensch» .

Die Organisatoren des Wettbewerbs merkten an, dass das Projekt darauf abzielt, der Öffentlichkeit einzigartige Wörter aus verschiedenen Sprachen näherzubringen, die nicht vollständig oder präzise in andere Sprachen übersetzt werden können, und deren Bedeutung sowie kulturellen Wert zu fördern.

SpracheKulturMāoriLinguistikGlobal
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Charos
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