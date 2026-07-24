Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich

Die riesigen Weißen Haie, die im Atlantischen Ozean beobachtet werden, haben erneut die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Meeresliebhabern auf sich gezogen. Experten verfolgen per Satellit einen großen Weißen Hai namens „Ernst“, der in der Nähe des östlichen Teils von Long Island, USA, registriert wurde. Am interessantesten ist, dass Experten vermuten, dass einer der größten Weißen Haie, die jemals im Atlantik identifiziert wurden, ebenfalls auf derselben Route unterwegs sein könnte.

Berichten zufolge wurde der weibliche Weiße Hai „Ernst“, der 12 Fuß (ca. 3,7 Meter) lang ist und 1.000 Pfund (fast 454 Kilogramm) wiegt, erstmals am 20. Juni von einem speziellen Überwachungssystem vor der Küste von Montauk im US-Bundesstaat New York erfasst. Danach nahm sie Kurs auf Cape Cod und setzte ihre Reise weiter nach Norden fort.

Wissenschaftler glauben, dass ein noch größerer Weißer Hai namens „Contender“ in dieselbe Region schwimmt. Laut Daten des Hai-Überwachungssystems von OCEARCH misst dieser Riesenhai 14 Fuß (ca. 4,3 Meter) und wiegt 1.700 Pfund (über 770 Kilogramm). Er gilt als einer der größten jemals im Atlantik registrierten Weißen Haie.

Die Überwachungsergebnisse zeigen, dass „Ernst“ und „Contender“ fast dieselbe Migrationsroute nutzen. Beide Weißen Haie bewegen sich von der Küste Floridas nach Norden und schwimmen weiter entlang der Atlantikküste. Laut den von The Post geprüften Daten der OCEARCH-Plattform ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie im Sommer in der Nähe von Long Island vorbeiziehen, falls sie ihre übliche Migrationsroute beibehalten.

Ein Vertreter von OCEARCH kommentierte gegenüber der Zeitung The Sun die saisonale Wanderung der Weißen Haie:

„Weiße Haie im westlichen Nordatlantik wandern normalerweise nach Norden und verbringen den Sommer und den frühen Herbst auf der Suche nach Beute in den Gewässern von Cape Cod oder Atlantik-Kanada.“

Derzeitigen Überwachungsdaten zufolge bewegt sich „Contender“ in der Nähe des Pamlico Sound in North Carolina, während „Ernst“ bereits den Sankt-Lorenz-Golf in Kanada erreicht hat.

Diese Beobachtungen wurden zu einer Zeit veröffentlicht, in der Experten von einer Zunahme der Haisichtungen und damit verbundenen Vorfällen in diesem Jahr berichten.

Allein in diesem Monat wurden an mehreren Stränden von Long Island bis zu den Rockaways rote Flaggen gehisst und einige Strände vorübergehend geschlossen, nachdem Berichte über einen Schwarm von Bullenhaien, die warmes Wasser bevorzugen, eingegangen waren.

Darüber hinaus wurde ein Hai-Biss am Bein eines Schwimmers in der Nähe von Jones Beach gemeldet. Bei dem Vorfall wurde der Knochen des Opfers freigelegt. Experten vermuten, dass auch für diesen Angriff ein Hai verantwortlich gewesen sein könnte.

Aus diesem Grund haben die zuständigen Behörden entlang von Long Island die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Spezielle Patrouillenboote überwachen nun regelmäßig die Küstengebiete, und moderne Drohnen fliegen über das Gebiet, um die Bewegungen der uralten Raubtiere ständig zu kontrollieren.

Experten betonen, dass solche Überwachungssysteme von entscheidender Bedeutung sind, um die Migration von Haien eingehend zu untersuchen, ihre Bewegungsabläufe vorherzusagen und die Sicherheit der Strandbesucher zu gewährleisten.